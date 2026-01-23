Preventa de BTS México: estas son las tarjetas participantes

El grupo conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, contará con tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros, por lo que la Ciudad de México bailará al ritmo de los éxitos musicales de BTS los próximos 7, 9 y 10 de mayo. Para que no te quedes sin boletos, a continuación te informamos todos los detalles sobre la venta exclusiva que comenzará el día de hoy. Para participar en la preventa del 23 de enero, el ARMY mexicano debe cumplir con criterios específicos: Preventa ARMY (shows 7 y 9 mayo) - Viernes 23 de enero en un horario de las 9:00 am a 9:59 pmPreventa ARMY (show 10 mayo) - Viernes 23 de enero en un horario de las 12:00 pm a 9:59 pmVenta General - Sábado 24 de enero dará inicio a las 9:00 am En ambas preventas ARMY podrán participar tarjetas de crédito y débito de bancos que pertenezcan a VISA, Mastercard y American Express (AMEX). Si no cuentas con alguna de las tarjetas anteriormente mencionadas, te tenemos una buena noticia con tarjetas como NU, Hey Banco y Mercado Pago también podrás realizar la transacción. CT