Preventa de BTS México: estas son las tarjetas participantes

El grupo conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, contará con tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros, por lo que la Ciudad de México bailará al ritmo de los éxitos musicales de BTS los próximos 7, 9 y 10 de mayo.

Para que no te quedes sin boletos, a continuación te informamos todos los detalles sobre la venta exclusiva que comenzará el día de hoy.

Requisitos para participar en la preventa exclusiva

Para participar en la preventa del 23 de enero, el ARMY mexicano debe cumplir con criterios específicos:

ARMY Membership: Contar con la membresía oficial vigente.

Contar con la membresía oficial vigente. Registro en Weverse: Haberse registrado previamente antes del 18 de enero de 2026.

Haberse registrado previamente antes del 18 de enero de 2026. Coincidencia de datos: El correo electrónico de la cuenta de Weverse debe ser el mismo que el de la cuenta de Ticketmaster.

El correo electrónico de la cuenta de Weverse debe ser el mismo que el de la cuenta de Ticketmaster. Código de acceso: El código será el número de membresía de 9 dígitos que inicia con las letras "BA".

¿A qué hora inician las preventas para el concierto de BTS?

Preventa ARMY (shows 7 y 9 mayo) - Viernes 23 de enero en un horario de las 9:00 am a 9:59 pm

Preventa ARMY (show 10 mayo) - Viernes 23 de enero en un horario de las 12:00 pm a 9:59 pm

Venta General - Sábado 24 de enero dará inicio a las 9:00 am

¿Cuáles son las tarjetas participantes?

En ambas preventas ARMY podrán participar tarjetas de crédito y débito de bancos que pertenezcan a VISA, Mastercard y American Express (AMEX). Si no cuentas con alguna de las tarjetas anteriormente mencionadas, te tenemos una buena noticia con tarjetas como NU, Hey Banco y Mercado Pago también podrás realizar la transacción.

CT