Viernes, 23 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Signo con suerte en el amor y dinero hoy viernes 23 de enero según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente recuerda que, aunque algunos signos cuentan con mayor suerte este viernes 23 de enero

Por: Brenda Barragán

La influencia del Sol en Acuario, combinada con aspectos positivos de la Luna, impulsa la toma de decisiones acertadas y favorece tanto los asuntos sentimentales como los financieros. Estos son los signos que destacan por su buena fortuna durante el día. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La influencia del Sol en Acuario, combinada con aspectos positivos de la Luna, impulsa la toma de decisiones acertadas y favorece tanto los asuntos sentimentales como los financieros. Estos son los signos que destacan por su buena fortuna durante el día. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Este viernes 23 de enero se presenta como una jornada marcada por movimientos energéticos favorables, especialmente en temas relacionados con el amor y el dinero. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, algunos signos del zodiaco contarán con mayor respaldo astral para concretar acuerdos, fortalecer relaciones y recibir oportunidades inesperadas.

Tauro

La estabilidad emocional se refleja también en el plano económico. Según Mhoni Vidente, Tauro puede recibir noticias positivas relacionadas con ingresos, pagos pendientes o propuestas laborales. En el amor, se fortalece la confianza y la comunicación con la pareja.

Leo

Este signo vive un momento de reconocimiento y magnetismo personal. Las predicciones indican avances importantes en temas financieros, así como oportunidades para cerrar acuerdos favorables. En el ámbito sentimental, Leo atrae atención y muestras claras de interés.

Libra

La armonía se manifiesta tanto en el amor como en el dinero. Mhoni Vidente señala que Libra tiene altas posibilidades de concretar acuerdos económicos o resolver asuntos legales a su favor. En lo afectivo, se aclaran malentendidos y se refuerzan vínculos importantes.

Sagitario

La buena fortuna acompaña a Sagitario en temas financieros, especialmente en proyectos a futuro o inversiones. En el amor, este viernes trae claridad emocional y la posibilidad de retomar una relación o iniciar una nueva etapa sentimental.

Acuario

Con el Sol en su signo, Acuario se encuentra en uno de sus mejores momentos. Las predicciones de Mhoni Vidente destacan oportunidades económicas inesperadas y avances profesionales. En el amor, se favorecen los nuevos comienzos y las decisiones importantes.

Mhoni Vidente recuerda que, aunque algunos signos cuentan con mayor suerte este viernes 23 de enero, la actitud, la claridad y la disciplina personal son claves para aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan tanto en el amor como en el dinero.

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones