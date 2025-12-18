Llega a Guadalajara el parque inflable más grande de México

A esta constelación de actividades invernales se suma Reto Aventura, un parque inflable de gran escala que actualmente se instala en el Área Metropolitana de Guadalajara como una alternativa de entretenimiento pensada para el movimiento, el juego y la convivencia familiar. Ubicado en la Explanada Real Center, sobre la avenida del Servidor Público, este espacio temporal se presenta como el parque inflable más grande de México y ocupa más de dos hectáreas dedicadas al juego físico. Pistas de obstáculos, resbaladillas gigantes y amplias zonas para correr y saltar conforman un circuito que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar de manera activa, compartiendo la experiencia en un entorno diseñado para la seguridad y la diversión.

Reto Aventura opera por temporada limitada, lo que refuerza su carácter efímero y convierte la visita en un plan puntual dentro de la agenda urbana de fin de año. El parque abre de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y días festivos de 14:00 a 21:00, adaptándose a los tiempos libres de quienes buscan opciones recreativas después de la jornada laboral o durante los días de descanso.

El acceso tiene un costo aproximado de 300 pesos por persona, con boletos disponibles tanto en taquilla como en plataformas digitales.

