La noche más importante de Hollywood volvió a desplegar su habitual desfile de estrellas, flashes y alta costura. Los Premios Oscar 2026, la edición número 98 de los Academy Awards, reunió a las celebridades más influyentes del cine en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la industria celebró lo mejor del cine.

Como cada año, la alfombra roja de los Oscar 2026 se convirtió en un espectáculo: vestidos de alta costura, siluetas dramáticas, joyería deslumbrante y estilismos pensados para conquistar las listas de las mejor vestidas.

Pero no todos los looks lograron el mismo efecto. Entre apuestas arriesgadas, combinaciones poco favorecedoras y diseños que simplemente no funcionaron, algunos looks terminaron destacando… aunque no precisamente por las razones correctas. Y es que, incluso en una gala donde la moda suele brillar, siempre hay estilismos que dejan a la crítica con más preguntas que aplausos.

Chloé Zhao

La cineasta sorprendió al alejarse por completo de su estilo habitual con un look de inspiración gótica que se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Zhao apareció con un vestido largo en tono grafito compuesto por una base brillante y una falda de volantes negros en cascada que aportaban dramatismo.

Sin embargo, el elemento más llamativo fue el velo negro traslúcido que cubría su rostro, una elección que añadió un aire misterioso pero que, para muchos críticos, terminó eclipsando el resto del estilismo y aportando un tono excesivamente fúnebre para la alfombra roja de los Oscar 2026.

Lea Myren

La actriz noruega, protagonista de la cinta de terror "The Ugly Stepsister", llevó el dramatismo de su película a la alfombra roja con un look que no pasó desapercibido. Myren apareció con un vestido claro de piel, acompañado de un chal de plumas de gran tamaño que rodeaba el cuello y los hombros, creando una silueta irregular.



El diseño, que incluía cintas y capas de tela aparentemente desestructuradas, dio la impresión de un vestido inacabado, una apuesta conceptual que terminó dividiendo opiniones entre los expertos de moda.

Kirsten Dunst

La actriz optó por un vestido strapless negro de Celine compuesto por una serie de capas estructuradas que creaban un efecto escalonado en la falda. Aunque el minimalismo es una de las señas de identidad de la casa francesa, en esta ocasión el diseño resultó demasiado rígido y poco favorecedor.

Jesse Plemons and Kirsten Dunst together on the red carpet #oscar pic.twitter.com/SLhjk5Zfiy— �������� �������� (@Oboo28) March 15, 2026



El estilismo, acompañado por accesorios plateados y un beauty look muy limpio, terminó proyectando una imagen sobria que quedó lejos del glamour que suele esperarse en la alfombra roja de los Oscar.

Regina Hall

La actriz apareció con un vestido negro de hombros descubiertos de la colección couture de Yara Shoemaker. El diseño apostaba por una silueta ajustada con una gran pieza estructural que cruzaba el escote y una abertura pronunciada en la pierna.

Aunque el vestido buscaba un efecto arquitectónico, el volumen rígido del escote rompía la armonía del look y desviaba la atención de la elegancia natural de Hall, generando una propuesta que no terminó de sentirse equilibrada.

Audrey Nuna

La cantante apostó por un dramático vestido de alta costura firmado por Thom Browne que combinaba un corsé dorado con una voluminosa falda negra estilo ball gown.

Aunque la propuesta buscaba impacto visual en la alfombra roja de los Oscar 2026, el exceso de volumen y la mezcla de texturas terminaron generando un look recargado.

Audrey Nuna en custom Thom Browne como era de esperarse. Siempre de mis favoritas #Oscars pic.twitter.com/kGPQIEMGXA— Rebeca Maccise (@rebecamaccise) March 15, 2026

El degradado metálico del torso contrastaba de forma abrupta con la estructura pesada de la falda, lo que hizo que el conjunto se sintiera más teatral que elegante.

EE