La 98ª edición de los Oscar de la Academia de Hollywood, celebrada este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, confirmó a "Un batalla tras otra" ('One Battle After Another') como la gran protagonista de la noche.La película, que llegó con 13 nominaciones, se llevó seis estatuillas, incluyendo el máximo reconocimiento, Mejor Película, imponiéndose a "Sinners", que pese a contar con 16 nominaciones, obtuvo cuatro premios.La ceremonia destacó por la variedad de géneros premiados, desde dramas hasta producciones internacionales, y por reconocer tanto a figuras consagradas como a nuevos talentos del cine.Además de la competencia por el galardón principal, se vivieron momentos de emoción en cada categoría, desde la actuación hasta el diseño de vestuario y la música.MEJOR PELÍCULA'One Battle After Another'.MEJOR DIRECCIÓNPaul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.MEJOR ACTRIZJessie Buckley, por 'Hamnet'.MEJOR ACTORMichael B. Jordan, por 'Sinners'.MEJOR ACTRIZ DE REPARTOAmy Madigan, por 'Weapons'.MEJOR ACTOR DE REPARTOSean Penn, por 'One Battle After Another'.MEJOR PELÍCULA INTERNACIONALNoruega, 'Sentimental Value'.MEJOR GUIÓN ADAPTADOPaul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.MEJOR GUIÓN ORIGINALRyan Coogler, por 'Sinners'.MEJOR FOTOGRAFÍAAutumn Durald, por 'Sinners'.MEJOR MONTAJEAndy Jurgensen, por 'One Battle After Another'.MEJOR DISEÑO DE VESTUARIOKate Hawley, por 'Frankenstein'.MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍAMike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.MEJOR BANDA SONORALudwig Goransson, por 'Sinners'.MEJOR CANCIÓN'Golden', de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por 'K-Pop Demon Hunters'.MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓNTamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.MEJOR SONIDOGareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.MEJORES EFECTOS ESPECIALESJoe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'.MEJOR CASTINGCassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'.MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN'K-Pop Demon Hunters'.MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL'Mr. Nobody Against Putin'.MEJOR CORTO'The Singers'. 'Two People Exchanging Saliva'.MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN'The Girl Who Cried Pearls'.MF