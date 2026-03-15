La 98ª edición de los Oscar de la Academia de Hollywood, celebrada este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, confirmó a "Un batalla tras otra" ('One Battle After Another') como la gran protagonista de la noche.

La película, que llegó con 13 nominaciones, se llevó seis estatuillas, incluyendo el máximo reconocimiento, Mejor Película, imponiéndose a "Sinners", que pese a contar con 16 nominaciones, obtuvo cuatro premios.

La ceremonia destacó por la variedad de géneros premiados, desde dramas hasta producciones internacionales, y por reconocer tanto a figuras consagradas como a nuevos talentos del cine.

Además de la competencia por el galardón principal, se vivieron momentos de emoción en cada categoría, desde la actuación hasta el diseño de vestuario y la música.

MEJOR PELÍCULA

'One Battle After Another'.

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por 'Hamnet'.

MEJOR ACTOR

Michael B. Jordan, por 'Sinners'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan, por 'Weapons'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn, por 'One Battle After Another'.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Noruega, 'Sentimental Value'.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Ryan Coogler, por 'Sinners'.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Autumn Durald, por 'Sinners'.

MEJOR MONTAJE

Andy Jurgensen, por 'One Battle After Another'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley, por 'Frankenstein'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

MEJOR BANDA SONORA

Ludwig Goransson, por 'Sinners'.

MEJOR CANCIÓN

'Golden', de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por 'K-Pop Demon Hunters'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'.

MEJOR CASTING

Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'K-Pop Demon Hunters'.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

'Mr. Nobody Against Putin'.

MEJOR CORTO

'The Singers'.

'Two People Exchanging Saliva'.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

'The Girl Who Cried Pearls'.

MF