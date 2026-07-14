¿Por qué los hijos de Angelina Jolie quieren quitarse el apellido Pitt?

La dolorosa separación de una de las parejas más icónicas de Hollywood sigue dejando secuelas profundas. Aunque Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su ruptura en 2016, el distanciamiento con sus hijos se ha formalizado por la vía legal este año, reflejando un quiebre emocional absoluto dentro del clan familiar.

El proceso legal en California: ¿cómo se elimina un apellido?

La legislación del estado de California establece un protocolo muy específico para quienes desean cambiar legalmente su nombre. Este proceso requiere que los solicitantes publiquen un aviso formal de su intención en un medio de difusión pública antes de que un juez pueda ratificar la petición.

Tanto Maddox, de 24 años, como su hermana Zahara, de 21, han cumplido recientemente con este requisito obligatorio. Los jóvenes publicaron sus respectivas solicitudes en las páginas del reconocido periódico legal Los Angeles Daily Journal.

Zahara realizó su publicación el pasado jueves 9 de julio, mientras que su hermano mayor, Maddox, hizo lo propio el martes 7 de julio. Sus respectivas audiencias ante el tribunal están programadas para el 14 de septiembre (Maddox) y el 28 de septiembre (Zahara) de este año.

La cronología del distanciamiento: tres firmas y un mismo destino

Este camino no lo iniciaron ellos. Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, fue la pionera en dar el paso legal definitivo. Ella presentó formalmente su solicitud de cambio de nombre para convertirse únicamente en Shiloh Jolie el 27 de mayo de 2024, justo el día en que cumplió sus 18 años, alcanzando la mayoría de edad.

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Por otra parte, los hermanos menores también han comenzado a omitir el apellido paterno en sus entornos públicos y profesionales:

Vivienne (18 años): En los créditos del musical de Broadway The Outsiders, proyecto que produjo junto a su madre, la joven decidió aparecer registrada de manera pública simplemente como Vivienne Jolie.

En los créditos del musical de Broadway The Outsiders, proyecto que produjo junto a su madre, la joven decidió aparecer registrada de manera pública simplemente como Vivienne Jolie. Knox (18 años): En su reciente certificado de graduación del instituto de este año, su nombre apareció escrito como Knox Jolie, aunque aún no se confirma si ya inició un trámite en los juzgados.

En su reciente certificado de graduación del instituto de este año, su nombre apareció escrito como Knox Jolie, aunque aún no se confirma si ya inició un trámite en los juzgados. Maddox (24 años) y Zahara (21 años): Ambos se encuentran actualmente esperando su cita en la corte de Los Ángeles en septiembre tras realizar sus publicaciones legales en el diario local.

Ambos se encuentran actualmente esperando su cita en la corte de Los Ángeles en septiembre tras realizar sus publicaciones legales en el diario local. Pax (22 años): Es el único que, según reportes de medios estadounidenses como Page Six, mantiene todavía el apellido Jolie-Pitt y continúa en contacto con algunos integrantes de la familia de su padre.

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¿Cuál es la postura de Brad Pitt ante la dolorosa realidad familiar?

Para el célebre actor de Hollywood, esta serie de decisiones legales ha representado un golpe sumamente complejo en su vida personal. Fuentes cercanas al entorno del artista confirmaron a la revista People que el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood se encuentra profundamente "disgustado" y triste ante la situación.

"Para él no es fácil enfrentarse a los constantes recordatorios de que ha perdido la relación con sus hijos. Él los ama profundamente y los echa de menos", reveló una persona allegada al actor. En el año 2024, representantes del intérprete admitieron de manera pública que él ya no mantenía contacto directo con sus hijos adultos, limitándose únicamente a visitas con los mellizos Knox y Vivienne, quienes acaban de cumplir la mayoría de edad este 12 de julio.

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Datos clave que debes conocer sobre el caso de la familia Jolie-Pitt:

¿Qué pasó?: Tres de los seis hijos de la pareja han iniciado trámites legales o ya han eliminado de forma oficial el apellido Pitt de sus nombres.

Tres de los seis hijos de la pareja han iniciado trámites legales o ya han eliminado de forma oficial el apellido Pitt de sus nombres. ¿Quiénes lo hacen?: Maddox, Zahara y Shiloh ya lo han solicitado formalmente ante la corte; Vivienne y Knox lo omiten en sus ámbitos públicos.

Maddox, Zahara y Shiloh ya lo han solicitado formalmente ante la corte; Vivienne y Knox lo omiten en sus ámbitos públicos. ¿Cuándo?: Los procesos de Maddox y Zahara se hicieron públicos este mes de julio, con audiencias judiciales programadas para septiembre.

Los procesos de Maddox y Zahara se hicieron públicos este mes de julio, con audiencias judiciales programadas para septiembre. ¿Dónde?: Las solicitudes formales y publicaciones oficiales se gestionaron ante las cortes correspondientes del estado de California.

Las solicitudes formales y publicaciones oficiales se gestionaron ante las cortes correspondientes del estado de California. ¿Por qué?: Es la consecuencia directa de una fractura familiar irreversible que comenzó con el anuncio del divorcio en 2016 y que concluyó legalmente en 2024.

JM

