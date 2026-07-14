¿Por qué los hijos de Angelina Jolie quieren quitarse el apellido Pitt?

La dolorosa separación de una de las parejas más icónicas de Hollywood sigue dejando secuelas profundas. Aunque Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su ruptura en 2016, el distanciamiento con sus hijos se ha formalizado por la vía legal este año, reflejando un quiebre emocional absoluto dentro del clan familiar.La legislación del estado de California establece un protocolo muy específico para quienes desean cambiar legalmente su nombre. Este proceso requiere que los solicitantes publiquen un aviso formal de su intención en un medio de difusión pública antes de que un juez pueda ratificar la petición.Tanto Maddox, de 24 años, como su hermana Zahara, de 21, han cumplido recientemente con este requisito obligatorio. Los jóvenes publicaron sus respectivas solicitudes en las páginas del reconocido periódico legal Los Angeles Daily Journal.Zahara realizó su publicación el pasado jueves 9 de julio, mientras que su hermano mayor, Maddox, hizo lo propio el martes 7 de julio. Sus respectivas audiencias ante el tribunal están programadas para el 14 de septiembre (Maddox) y el 28 de septiembre (Zahara) de este año.Este camino no lo iniciaron ellos. Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, fue la pionera en dar el paso legal definitivo. Ella presentó formalmente su solicitud de cambio de nombre para convertirse únicamente en Shiloh Jolie el 27 de mayo de 2024, justo el día en que cumplió sus 18 años, alcanzando la mayoría de edad. Por otra parte, los hermanos menores también han comenzado a omitir el apellido paterno en sus entornos públicos y profesionales: Para el célebre actor de Hollywood, esta serie de decisiones legales ha representado un golpe sumamente complejo en su vida personal. Fuentes cercanas al entorno del artista confirmaron a la revista People que el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood se encuentra profundamente "disgustado" y triste ante la situación."Para él no es fácil enfrentarse a los constantes recordatorios de que ha perdido la relación con sus hijos. Él los ama profundamente y los echa de menos", reveló una persona allegada al actor. En el año 2024, representantes del intérprete admitieron de manera pública que él ya no mantenía contacto directo con sus hijos adultos, limitándose únicamente a visitas con los mellizos Knox y Vivienne, quienes acaban de cumplir la mayoría de edad este 12 de julio. JM