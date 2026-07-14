Latin Lover compartió con sus seguidores una fotografía tomada poco antes de entrar al quirófano y, aunque el exluchador y bailarín no dio detalles del porqué fue hospitalizado, sí solicitó a sus fans que hicieran una oración para él y para que el procedimiento tenga lugar sin ningún tipo de percance.

Fue poco antes del mediodía que Víctor Manuel Reséndez, nombre del luchador y actor, subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde se aprecia su mano y, alrededor de su muñeca, una banda de identificación; también se alcanza a ver que ya se encuentra en una camilla con una bata para paciente.

Con la frase "una raya más al tigre", el también presentador de televisión sugeriría que no es la primera vez que es intervenido quirúrgicamente y, aunque decidió compartir el momento con los más de 300 mil seguidores que tiene, guardó para sí la razón por la que será operado.

El único pormenor del que habló fue la hora en que entraría al quirófano durante el mediodía de este mates.

Además, pidió a quienes lo siguen que oraran por él pues, a pesar de que su mensaje connotaba serenidad, también expresó que es consciente de que en una intervención quirúrgica siempre hay un rango de riesgo.

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"Deséenme suerte, pídanle al de arriba que todo salga bien, por favor, entramos al quirófano a las 12, del mediodía, nos vemos pronto, si Dios quiere, los quiero", remató.

Algunos de los famosos con los que mantiene cercanía vaciaron mensajes de apoyo y solidaridad en el post, como es el caso de Malillany Marín, Yulianna Peniche, Liliana Arraga, "la Chupitos", así como Sebastián Rulli, Adrián Uribe, David Zepeda, el productor Omar Suárez y José Ron.

JM