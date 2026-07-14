El Centro Cultural Breton vuelve a escena con una etapa renovada

El Centro Cultural Breton iniciará una nueva etapa. El emblemático foro de Guadalajara confirmó su regreso con un proyecto renovado que contempla mejoras en su infraestructura, una propuesta multidisciplinaria y la reactivación de su programación musical a partir de agosto.

El anuncio marca el renacimiento de uno de los espacios independientes más representativos de la escena cultural tapatía, cuya continuidad estuvo en duda desde finales de 2025, cuando su fundador, Charles Pinet, en entrevista con EL INFORAMDOR, dijo que el desgaste acumulado tras casi dos décadas de operación y las dificultades económicas derivadas de la pospandemia obligaban a suspender actividades de manera indefinida.

En aquel momento, el propio Pinet dejó abierta la posibilidad de un regreso si lograba encontrar nuevos aliados para fortalecer el proyecto.

Así será la nueva etapa del Breton

Ahora, esa posibilidad se convierte en realidad. Bajo el lema “Inicia una nueva etapa”, el Breton anunció que reabrirá como “un espacio renovado donde la música, el arte, la gastronomía y la cultura volverán a encontrarse”. En esta primera fase, el recinto abrirá exclusivamente para los conciertos ya programados, mientras que su terraza albergará la nueva propuesta gastronómica.

La renovación incluye un nuevo sistema de audio (PA), backline disponible para los artistas, camerino completamente remodelado, un nuevo acceso al escenario y la remodelación integral del propio escenario, mejoras que buscan fortalecer las condiciones tanto para los músicos como para el público.

Abren convocatoria para nuevas propuestas musicales

El proyecto también abre nuevamente su agenda para recibir producciones y propuestas musicales a partir de agosto. Los interesados podrán presentar sus proyectos mediante los canales oficiales del recinto.

Charles Pinet, fundador del Centro Cultural Breton. EL INFORMADOR / A. NAVARROCentro Cultural BretonCentro Cultural Breton

La programación artística estará a cargo de Charles Pinet y Rafael Figueroa, quienes liderarán la curaduría de una cartelera integrada por propuestas nacionales e internacionales. Con esta nueva etapa, el recinto buscará preservar la esencia que consolidó al Breton como uno de los principales escenarios para la música independiente en Guadalajara.

Estos son los primeros conciertos confirmados

Como parte del regreso ya se anunciaron las primeras presentaciones:

7 de agosto: Los Villanos Blues Band.

14 de agosto: La Tenampa Brass Band.

22 de agosto: Yolihuani.

“Esto apenas comienza”, señala el mensaje difundido por el foro. “Nos emociona volver a abrir las puertas de este espacio y celebrar con ustedes una nueva historia para el Breton”.

EE