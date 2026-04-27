¿Por qué los actores de doblaje en México no reciben regalías?

La industria del doblaje es muy popular en México, esto se debe a una larga tradición en la década de 1940, que posicionó al país como líder en Latinoamérica. La calidad actoral, la adaptación cultural de guiones y el uso de un español neutro estandarizado han creado una conexión emocional fuerte con varias generaciones de espectadores.

Históricamente, el público mexicano prefiere el contenido doblado sobre el subtitulado para disfrutar sin interrupciones, lo que ha consolidado a México como la capital del doblaje en español. Sin embargo, a pesar del gran cariño que le tienen los fanáticos del doblaje a dicha industria, esta no está exenta de problemáticas e injusticias, que afectan sobre todo a los actores y actrices de doblaje.

¿Los actores de doblaje en México reciben regalías?

Muchos pensarían que los actores de doblaje gana mucho, en especial porque varios de los contenidos que doblan para televisión (como series, caricaturas y películas) suelen retransmitirse más de una vez, y por lo tanto estos recibirían regalías, pero la desafortunada realidad es que no es así.

Se entrevistó en el podcast En Vivo con GValmen a Gerardo Reyero Muñoz, uno de los actores de doblaje más conocidos y queridos por los fanáticos, popularmente conocido por haber doblado a Freezer en Dragon Ball Z, Mamoru Chiba/Tuxedo Mask en Sailor Moon, Capitanazo en La Casa de los Dibujos, entre otros.

Y se le preguntó si los actores de voz reciben regalías, Reyero respondió que no porque en la ley no existe la palabra “Actor de Voz”, y por lo tanto estos no pueden pelear las regalías de los contenidos donde aparezcan sus voces. Sólo reciben su pago cuando se dobla por primera vez el material audiovisual.

“Tú puedes haber visto 300 Dragon Ball veces, que a nosotros nos pagaron aquella vez y nada más. No cobramos absolutamente ninguna regalía porque en la ley no existe la palabra “Actor de voz”, y como no existe actor de voz, no podemos pelear regalías.” respondió Gerardo Reyero.

El entrevistador sorprendido de la realidad, procede a preguntarle que sí podría cobrarlas si hiciera algunas de sus voces a través de un canal de YouTube, el actor vuelve a responder que no, ya que no es dueño de las voces, sino de su propia voz, aunque “quizás” ni de la suya es completamente dueño.

"Estamos desprotegidos por donde lo veas" agrega el actor.

Ante la ausencia de pagos residuales por parte de las productoras, las convenciones de fanáticos y el cobro por autógrafos o saludos personalizados se han convertido en una de las pocas vías legales para que estos artistas generen ingresos a partir de los personajes que inmortalizaron.

Inteligencia Artificial amenaza al doblaje

El debate sobre las regalías ha cobrado una urgencia sin precedentes en los últimos años debido al rápido avance de la Inteligencia Artificial (IA). Al no ser dueños legales de los derechos de sus interpretaciones, los actores de doblaje mexicanos se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad frente a la clonación y reproducción no autorizada de sus voces mediante herramientas tecnológicas.

Esta situación ha encendido las alarmas en el gremio, ya que la IA no solo amenaza con desplazar el trabajo humano, sino que permite a terceros lucrar con la identidad vocal de los actores sin ofrecerles ninguna compensación económica, agravando la ya precaria situación de sus derechos laborales y motivando exigencias de protección legal inmediata.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR