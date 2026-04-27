Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 28 al 30 de abril

Las predicciones de Mhoni Vidente para el cierre de abril llegan acompañadas de las cartas del tarot que marcarán el rumbo energético de cada signo zodiacal.

Para el periodo del 27 al 30 de abril, las señales apuntan a transformaciones profundas, toma de decisiones clave y oportunidades que pueden influir directamente en el ámbito laboral, económico y sentimental.

Este cierre de mes se caracteriza por una energía de renovación: muchas cartas hablan de dejar atrás lo que ya no funciona, ordenar prioridades y abrirse a nuevas etapas. También será fundamental mantener el equilibrio emocional, actuar con prudencia y confiar en la intuición para aprovechar los cambios.

Aries

El Sol marca una etapa de éxito, crecimiento y claridad. Es un periodo ideal para concretar proyectos, recibir reconocimiento y fortalecer la seguridad personal. En lo emocional, se abren caminos para relaciones más estables.

Tauro

El Loco señala nuevos comienzos y oportunidades importantes. Habrá avances en temas económicos y laborales, pero será clave evitar decisiones impulsivas. En el amor, podrían surgir cambios inesperados.

Géminis

La Torre advierte sobre movimientos inesperados que sacuden estructuras. Aunque puede haber tensiones, este proceso permitirá eliminar lo inestable y construir algo más sólido a largo plazo.

Cáncer

La Rueda de la Fortuna trae suerte, cambios favorables y oportunidades inesperadas. Es un buen momento para viajar, iniciar proyectos o tomar decisiones que impulsen el crecimiento personal.

Leo

El Ermitaño invita a la introspección y al análisis. Será un periodo para reflexionar sobre metas y relaciones, así como para cuidar la salud física y emocional antes de dar el siguiente paso.

Virgo

La Justicia indica decisiones importantes y equilibrio. Es momento de poner orden en temas legales, laborales o personales, actuando con responsabilidad y claridad para evitar conflictos futuros.

Libra

La Templanza anuncia armonía, estabilidad y reconciliaciones. Es una etapa propicia para sanar relaciones, encontrar paz interior y avanzar con mayor equilibrio en todos los aspectos.

Escorpión

El Mago otorga poder, creatividad y capacidad de manifestación. Es un periodo clave para iniciar proyectos, tomar liderazgo y aprovechar oportunidades que pueden traer éxito.

Sagitario

El Diablo alerta sobre tentaciones, excesos o situaciones que pueden generar conflictos. Será importante cuidar las finanzas, evitar decisiones precipitadas y mantener el enfoque en metas claras.

Capricornio

La Estrella trae esperanza, protección y buena fortuna. Es un momento ideal para sanar, retomar planes y recibir noticias positivas en lo personal o profesional.

Acuario

La Fuerza indica determinación, coraje y control emocional. A pesar de los retos, habrá avances importantes si se actúa con disciplina y paciencia.

Piscis

La Muerte representa transformación total y cierre de ciclos. Es tiempo de soltar el pasado, hacer cambios profundos y abrirse a nuevas oportunidades que traerán crecimiento y evolución.

MF