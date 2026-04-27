Muere trabajador que participaba en montaje de concierto de Shakira

Previo al concierto que Shakira brindará el próximo 2 de mayo en Copacabana, Río de Janeiro, un trabajador murió ayer 26 de abril durante el montaje del escenario.

El accidente fue confirmado por la empresa organizadora del evento: “Todo Mundo No Rio”, donde se esperan millones de asistentes.

¿Cómo ocurrió el accidente durante la instalación del escenario de Shakira que dejó un trabajador muerto?

De acuerdo con el reporte dado a conocer por el cuerpo de bomberos, el trabajador sufrió un aparatoso accidente que aplastó sus piernas cuando se encontraba operando dentro de un sistema de elevación utilizado en el montaje de la estructura.

El trágico accidente generó momentos de tensión en la zona, de acuerdo a testimonios de quienes se encontraban cerca. Un ciudadano que estaba en la playa llamado Antonio Marcos Ferreira dos Santos, contó a que varias personas corrieron a socorrer al trabajador después de ocurrir el accidente provocado por el colapso de la estructura.

Organizadores confirman muerte de trabajador durante montaje

Asimismo la noticia fue confirmada dentro de un comunicado oficial en Instagram, donde los organizadores dieron detalles del accidente:

“Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido la tarde de este domingo 26 de abril cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”

declaró Todo Mundo No Rio, organizadora del evento.

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Se indicó también que los equipos de emergencia brindaron sus servicios de manera inmediata antes de trasladarlo hacia un hospital:

“Los equipos de primeros auxilios brindaron atención inicial en el lugar y el Departamento de Bomberos fue llamado de inmediato para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital” dio a conocer Todo Mundo No Rio.

Los organizadores, asimismo, expresaron su respaldo a los afectados por el accidente ocurrido: “En este momento nos encontramos brindando todo el apoyo, contención y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”.

Concierto de Shakira en Copacabana sigue en pie

El concierto de Shakira en Playa de Copacabana está programado como un espectáculo gratuito que espera reunir tanto a espectadores locales como internacionales.

Cabe mencionar que, el 13 de abril, autoridades localizaron una granada aturdidora y un dispositivo no letal generador de destellos. El hallazgo en la zona de trabajo fue reportado sin que se registraran personas lesionadas.

A pesar de lo ocurrido, el concierto sigue programado para realizarse en la fecha anunciada, con un operativo que contempla medidas de seguridad y logística acordes con la magnitud del evento.

CA