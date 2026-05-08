Miley Cyrus recibirá oficialmente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, según lo anunció Variety este jueves. La ceremonia está programada para el próximo viernes 22 a las 11:30 horas, tiempo del Pacífico, en Los Angeles .

Durante 2025, la intérprete ya había compartido su emoción por formar parte de las personalidades reconocidas por la Cámara de Comercio de Hollywood y recordó cómo eran sus primeros días en la ciudad antes de alcanzar la fama.

"Cuando llegué a Los Angeles desde Nashville siendo niña, mi familia se hospedaba en un hotel en Hollywood Boulevard, y yo salía a caminar por la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía. Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Oscar y artículos de Marilyn Monroe".

Miley continuó expresando que ahora ser inmortalizada en el boulevard de las estrellas se siente como un sueño .

"Este momento perdurará para siempre, gracias a todos en mi vida que lo hicieron posible. Me siento agradecida de compartir esta estrella con ustedes".

En el evento participarán la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora Donatella Versace, quienes ofrecerán unas palabras durante la ceremonia, además de Ellen K, personalidad de iHeartMedia.

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La entrega para Cyrus

La productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, señaló: " Miley se merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Generaciones de niñas han crecido viéndola evolucionar, encontrando inspiración en su trayectoria y su creatividad audaz ".

La artista también celebra 20 años desde su salto a la fama como " Hannah Montana " en la exitosa serie de Disney Channel, personaje que posteriormente impulsó su carrera como estrella pop internacional. Hace un mes, Cyrus sorprendió a sus fanáticos con un homenaje que trajo de vuelta la nostalgia.

En el video del tema "Younger You", mientras aparecía caracterizada como el personaje y se mostraban imágenes de la cantante recorriendo las calles de Los Angeles con el estuche de maquillaje que utilizaba para transformarse en la estrella juvenil de los 2000, también se incluyen escenas de su llegada al set donde se grabó el especial por el 20 aniversario.

"Sé que tu historia no ha terminado, pero ¿amas en quién te has convertido?", canta Cyrus con nostalgia en el tema.

Además de este reconocimiento, la intérprete también fue galardonada con el Premio a la Innovación en los iHeartRadio Music Awards 2026.

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