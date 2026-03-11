¿Elijah Wood volverá a ser Frodo en "El Señor de los Anillos"?

El posible regreso de Elijah Wood al universo cinematográfico de El Señor de los Anillos continúa siendo un tema sin confirmación oficial. El actor señaló recientemente que, por ahora, no puede asegurar su participación en la nueva producción titulada El Señor de los Anillos: La búsqueda de Gollum, proyecto que ampliará nuevamente las historias ambientadas en la Tierra Media.

La película fue anunciada por Warner Bros. durante el verano de 2024. En un principio se informó que el estreno llegaría en 2026; sin embargo, el calendario fue modificado posteriormente y la fecha de lanzamiento quedó fijada para el 17 de diciembre de 2027.

Este nuevo largometraje estará dirigido por Andy Serkis, quien además retomará su papel como Gollum. El actor ha interpretado a esta criatura mediante tecnología de captura de movimiento desde la película El Señor de los Anillos: Las Dos Torres. La producción también contará con la participación de Peter Jackson como productor, acompañado por sus colaboradores de larga trayectoria Fran Walsh y Philippa Boyens. Cuando se dio a conocer el proyecto, el estudio indicó que los tres creativos estarían involucrados en todas las etapas de desarrollo.

Respecto a la historia, Boyens explicó anteriormente a la revista Empire que la trama se sitúa cronológicamente entre dos momentos de la trilogía original: después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón y antes de que la comunidad llegue a las Minas de Moria. Según detalló, la película abordará “un fragmento específico de una historia no contada” centrada en el personaje de Gollum.

Mientras tanto, han surgido versiones no confirmadas sobre posibles cambios en el reparto. Entre ellas se menciona que el actor Leo Woodall podría interpretar a Aragorn, papel que fue interpretado anteriormente por Viggo Mortensen en la trilogía original dirigida por Jackson.

En este contexto, Wood habló sobre el proyecto durante una entrevista publicada por el diario The Sunday Times, donde mencionó la posibilidad de volver a dar vida a Frodo Bolsón, personaje que interpretó en las películas estrenadas entre 2001 y 2003.

“No ha sido anunciado oficialmente, pero en una convención el pasado agosto, Ian dejó escapar algo. Así que hay una buena posibilidad”, comentó, haciendo referencia a declaraciones previas de Ian McKellen, quien interpretó al mago Gandalf en las producciones anteriores.

El actor también expresó que preferiría que el personaje continúe en sus manos mientras siga activo en la industria:

“Ciertamente no me gustaría que nadie más interpretara a Frodo mientras yo esté vivo y pueda hacerlo”, declaró.

Aunque aclaró que todavía no puede confirmar su participación, Wood señaló que observa con interés el desarrollo de la producción y reconoció que las expectativas del público representan un desafío importante.

“No puedo decir nada oficialmente hasta que se anuncie, pero diré que estoy emocionado con la posibilidad de otra película. Siempre es un poco inquietante cuando se habla de nuevas películas en un mundo como la Tierra Media. Todos se vuelven un poco protectores y esperan que mantenga su nivel de integridad”, explicó.

Finalmente, añadió:

“Puedo reconocer lo divertido que va a ser cuando estés en el cine y veas girarse el sombrero y sea Gandalf. Porque también soy fan y estoy emocionado por ver cómo se reúne todo”.

Por ahora, el estreno de El Señor de los Anillos: La búsqueda de Gollum continúa previsto para el 17 de diciembre de 2027, mientras la posible participación de Elijah Wood en el proyecto sigue sin confirmación oficial.

