Aquellos que disfrutan del cine que combina terror, thriller y humor negro, la película Coyotes: Terror en la ciudad es la opción para ver en la pantalla grande.La trama se desarrolla cuando una tormenta aísla en su casa de Hollywood a una familia “un poco” disfuncional. Pronto, se encuentra atrapada entre un incendio forestal y una extraña manada de coyotes sedientos de sangre.A medida que la ayuda se vuelve inalcanzable y los ataques de los coyotes se vuelven cada vez más coordinados y atroces, la familia y los vecinos deberán luchar para sobrevivir.La cinta formó parte de la programación del Fantastic Fest el año pasado.(Coyotes)De Colin Minihan.Con Justin Long, Kate Bosworth, Norbert Leo Butz, Mila Harris, Katherine McNamara, Brittany Allen, Norma Nivia.Estados Unidos, 2025.XM