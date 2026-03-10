Aquellos que disfrutan del cine que combina terror, thriller y humor negro, la película Coyotes: Terror en la ciudad es la opción para ver en la pantalla grande.

Coyotes: Terror en la ciudad. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

La trama se desarrolla cuando una tormenta aísla en su casa de Hollywood a una familia “un poco” disfuncional. Pronto, se encuentra atrapada entre un incendio forestal y una extraña manada de coyotes sedientos de sangre.

A medida que la ayuda se vuelve inalcanzable y los ataques de los coyotes se vuelven cada vez más coordinados y atroces, la familia y los vecinos deberán luchar para sobrevivir.

La cinta formó parte de la programación del Fantastic Fest el año pasado.

Coyotes: Terror en la ciudad

(Coyotes)

De Colin Minihan.

Con Justin Long, Kate Bosworth, Norbert Leo Butz, Mila Harris, Katherine McNamara, Brittany Allen, Norma Nivia.

Estados Unidos, 2025.

XM