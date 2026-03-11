¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 12 de marzo Cinépolis se alista para llenar sus salas con lo mejor del entretenimiento, pues esta semana llegan dos cintas que no te puedes perder; se trata del reestreno de un largometraje que ganó el Oscar como Mejor Película en 2016, y por otro lado se estrenará una historias completamente divertida con talento mexicano.

Alista tus palomitas y prepárate para disfrutar de las mejores historias en la pantalla grande de Cinépolis.

Socias por accidente

En el debut cinematográfico de Angelique Boyer, llega el próximo jueves a las salas “Socias por accidente” una película donde comparte estelar con Bárbara de Regil y el villano de la cinta, Diego Klein.

Alexa, una elegante experta en relaciones públicas, y Regina, una entrenadora frontal y disciplinada, creen haber encontrado al hombre perfecto… hasta que descubren que se trata del mismo, la situación da un giro inesperado cuando ambas se enteran de que Roy las engañó, les robó y además las dejó embarazadas. De rivales pasan a aliadas en una misión tan disparatada como entretenida para desenmascararlo.

Entre rivalidades, persecuciones, planes improvisados, disfraces y venganzas que no salen como esperan, estas dos mujeres tan opuestas terminan construyendo una alianza tan caótica como memorable.

El renacido (reestreno 10º aniversario)

La cinta galardonada al Oscar como Mejor Película en 2016, regresa a la pantalla grande para volver a emocionar a los espectadores.

Inspirada en hechos reales, la historia sigue a un explorador del siglo XIX que, tras ser dado por muerto, lucha por sobrevivir a un implacable invierno en la naturaleza con el objetivo de regresar y vengar el asesinato de su hijo.

Otros estrenos de Cinépolis el 12 de marzo de 2026

El testimonio de Ann Lee

The Moment (Charli XCX

David

No te olvidaré

El guardián: Último refugio

