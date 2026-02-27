Pokemon Day: esto debes saber del 30 aniversario

El evento anual que celebra a los monstruos de bolsillo regresa este 27 de febrero con una de las citas más importantes para los aficionados: un nuevo Pokémon Presents organizado por The Pokémon Company. Según informes recientes, se trata de una de las emisiones más extensas hasta ahora, con una duración anunciada de aproximadamente 25 minutos.

La jornada, conocida como Pokémon Day 2026, coincide con el 30° aniversario de la franquicia y servirá como plataforma principal para compartir novedades sobre la marca y sus títulos más esperados.

¿Cuándo y a qué hora ver el Pokémon Presents?

La transmisión del Pokémon Presents está programada para el viernes 27 de febrero de 2026, en diversos horarios según la región, de manera que seguidores de toda Latinoamérica y España puedan seguirlo en vivo:

México: 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m. (peninsular)

La presentación estará disponible en los canales oficiales de la franquicia, incluyendo YouTube, Twitch y, por primera vez en la historia del evento, TikTok, lo que permite a los seguidores conectarse desde múltiples plataformas sin importar el dispositivo.

La gran sorpresa que ha encendido la expectación de los fans es el regreso digital de dos títulos clásicos: Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja. Ambos juegos, originalmente lanzados en 2004 para Game Boy Advance, serán puestos a la venta inmediatamente después del Pokémon Presents del viernes, disponibles en la tienda digital de Nintendo para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Estas versiones mantienen el espíritu de los originales, con sus gráficos y aventura tal como se conocieron en su momento, permitiendo a los entrenadores revivir la trayectoria en la región de Kanto.

Disponibilidad y características

Las versiones de Rojo Fuego y Verde Hoja estarán disponibles para su descarga desde la eShop tan pronto termine la presentación, lo que significa que los usuarios podrán adquirirlos y empezar a jugar el mismo día del evento.

Además de su fidelidad a los títulos clásicos, estos lanzamientos adaptados a consolas modernas permitirán disfrutar de las funciones inalámbricas actuales, aunque algunos detalles adicionales, como la compatibilidad con Pokémon HOME, se han mencionado como próximas actualizaciones en algunos reportes técnicos publicados.

Expectativas y posibilidades

Más allá de los remakes confirmados, los aficionados esperan más anuncios durante la celebración, como actualizaciones para juegos móviles, eventos especiales o nuevas revelaciones sobre próximos títulos o contenido relacionado con el anime y productos oficiales.

