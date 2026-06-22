Plácido Domingo ya está en Guadalajara para la gala que reunirá a México y España

Plácido Domingo ya se encuentra en Guadalajara. El cantante español arribó este lunes por la mañana al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para afinar los últimos detalles de la gala que ofrecerá el próximo jueves 25 de junio a las 18 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Procedente de Madrid, el artista llegó alrededor de las 11:30 horas y fue recibido por el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio.

La presentación forma parte de la programación cultural impulsada por el Gobierno de Jalisco en el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026. Además, el evento contará con un invitado de alto perfil, ya que el pasado 9 de junio, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que el rey Felipe VI de España asistirá a la función durante su estancia en México.

La agenda del monarca contempla también su presencia en Guadalajara para el encuentro mundialista entre las selecciones de España y Uruguay.

Plácido Domingo llegando a Guadalajara para su presentación en el Conjunto de Artes Escénicas este jueves 25 de junio. ESPECIAL / Secretaria de Cultura Jalisco

El artista español se presentará junto a cantantes mexicanos

Domingo protagonizará la gala “Concierto a tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, una producción de la Secretaría de Cultura de Jalisco que busca destacar los lazos históricos, artísticos y musicales que comparten ambas naciones.

El espectáculo reunirá en el escenario al cantante español con talento mexicano. En esta ocasión, Plácido Domingo participará tanto en su faceta de barítono como en la dirección de la orquesta, acompañado por la soprano jalisciense Anabel de la Mora, el tenor Carlos Velázquez y el barítono Carlos López.

La propuesta artística tendrá como eje la zarzuela, género que servirá como puente cultural entre México y España en un momento de gran exposición internacional para Jalisco. La intención es proyectar la riqueza artística de la entidad ante visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la región durante el Mundial.

Los boletos para la función del próximo 25 de junio se encuentran agotados.

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OB