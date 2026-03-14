Phil Campbell de Motörhead fallece a los 64 años

A través de un mensaje de la banda Phil Campbell and the Bastard Sons, el exguitarrista de Motörhead, Phil Campbell, murió a los 64 años de edad el día de ayer, viernes 13 de marzo.

La banda formada por Phil con sus hijos Todd, Dane y Tyla Campbell despidió a su padre y miembro de la agrupación con las siguientes palabras: "Con una enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien perdió la vida de manera pacífica la noche de ayer luego de una fuerte batalla en terapia intensiva tras una operación mayor".

Así mismo, la banda dedicó la siguiente sensible descripción de Phil a manera de memoria:

"Phil fue unesposo devoto, un padre maravilloso, y un orgulloso y afectivo abuelo, que era apodado como 'Bampi'. Fue muy amado por todos los que lo conocieron y será extrañado inmensamente. Su legado, música y memorias creadas con un sinfín de personas vivirán por siempre".

¿Quién era Phil Campbell?

Fue un guitarrista y compositor galés, conocido por haber sido el guitarrista de la banda de rock y heavy metal británica Motörhead, desde 1984 hasta su disolución. En 1979 formó parte de Persian Risk, aunque sus etapas más recordadas serán bajo la banda liderada por Lemmy Kilmister.

En 1984 se unió a Motörhead en donde permaneció hasta la muerte de Lemmy y disolución de la banda en 2016.

En los últimos años, siguió trabajando y componiendo música para Phil Campbell and the Bastard Sons con quienes estaba a la espera de poder salir de tour en Europa.

Con información de Metal Injection

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OB