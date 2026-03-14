Vive Latino 2026: ¿Dónde ver el festival en vivo por streaming?

Si no lograste conseguir boletos o prefieres disfrutar del festival desde la comodidad de tu casa, el Vive Latino 2026 también podrá seguirse a través de internet. Los organizadores del evento anunciaron que parte de los conciertos se transmitirán en vivo, lo que permitirá a miles de personas seguir algunas de las presentaciones sin necesidad de acudir al recinto.

La cobertura oficial estará disponible mediante Amazon Prime Video, plataforma que ofrecerá un livestream con diversos momentos del festival. De esta manera, los fanáticos de la música podrán conectarse desde su celular, computadora, televisión inteligente o cualquier dispositivo compatible con internet para no perderse parte del espectáculo .

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El Vive Latino 2026 se realizará los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, uno de los eventos musicales más importantes del país. Con esta transmisión digital, el festival busca ampliar su alcance para que personas de distintas regiones puedan seguir el ambiente, la música y algunas de las presentaciones del cartel sin estar físicamente en el lugar.

Además de los conciertos, la transmisión incluirá momentos especiales del evento, como entrevistas con artistas, enlaces entre escenarios y contenido exclusivo detrás de cámaras, con el objetivo de acercar la experiencia del festival a quienes lo verán desde casa.

¿Dónde ver el Vive Latino en streaming?

La cobertura oficial del festival estará disponible a través de distintas plataformas de Amazon:

Amazon Prime Video

Amazon Music

Canal de Amazon Music en Twitch

Dispositivos con pantalla compatibles con Alexa

Los usuarios con suscripción a Amazon Prime podrán acceder al livestream sin costo adicional dentro de la plataforma.

¿A qué hora comenzará la transmisión?

La transmisión en vivo comenzará alrededor de las 15:20 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 02:20 de la madrugada, durante los dos días del festival.

Además, la cobertura incluirá más de 11 horas de música por día, con enlaces a distintos escenarios del evento, entrevistas con artistas y contenido detrás de cámaras.

¿Cómo verlo paso a paso?

Si quieres seguir el Vive Latino desde casa, solo debes hacer lo siguiente:

Abre la app o el sitio web de Amazon Prime Video.

Busca el evento “Vive Latino” dentro de la sección de transmisiones en vivo.

Da clic en “ver en directo” cuando comience el livestream.

Disfruta los conciertos desde tu celular, computadora, smart TV o consola de videojuegos compatible.

La transmisión permitirá seguir varios escenarios del festival, por lo que podrás ver diferentes artistas del cartel y vivir parte de la experiencia del Vive Latino sin salir de casa.

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