Percy Jackson y los Dioses del Olimpo ya prepara "La maldición del titán"

La serie de Disney+ basada en los libros de Rick Riordan sigue avanzando y ha logrado lo que años de intentos cinematográficos no pudieron: llevar al formato televisivo la tercera novela de la saga Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. La nueva entrega adaptará La maldición del titán, una de las historias más esperadas por los seguidores de los libros.

Confirmación y producción

Mucho antes de que la segunda temporada se estrenara, Disney anunció que la historia continuaría con una tercera entrega. Esta noticia se dio incluso antes de que la temporada 2 llegara a la plataforma, lo que demuestra el respaldo que ha tenido la serie desde sus primeras emisiones.

La producción de la temporada 3 comenzó con anticipación para evitar problemas de edad de los actores, que ya fue un reto durante las primeras temporadas. El rodaje se está realizando en Vancouver, Canadá, como parte de los preparativos para traer La maldición del titán a la pantalla.

Fecha de estreno

Disney+ ha indicado que la tercera temporada verá la luz a finales de 2026, aunque aún no se ha anunciado un día exacto. Las expectativas del público apuntan a que su lanzamiento podría ocurrir en diciembre, siguiendo el patrón de las temporadas anteriores.

Elenco que regresa y nuevos protagonistas

Gran parte del reparto de las primeras temporadas regresará para continuar la historia. Esto incluye a los actores que interpretan a Percy, Annabeth y otros personajes principales, quienes han sido aplaudidos por su interpretación de los semidioses.

Junto a ellos, se han confirmado nuevas incorporaciones al elenco que suman personajes clave de La maldición del titán. Entre los fichajes destacan actores que darán vida a nuevos dioses, titanes y semidioses, lo que amplía el universo que la serie construye a partir de los libros de Riordan.

Qué historia seguirá la temporada 3

La tercera temporada llevará por primera vez a la televisión los eventos de La maldición del titán, el tercer volumen de la saga original. Esta trama arranca con Percy y Annabeth en una misión para rescatar a compañeros semidioses que están en peligro, enfrentándose a poderosos monstruos y desafiando el orden olímpico.

La narrativa también introduce a personajes como los Cazadores de Artemisa y explora conflictos con figuras mitológicas más complejas, acercándose al tono más serio y maduro que caracteriza a esta parte del ciclo narrativo.

La tercera temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo está oficialmente en marcha y promete continuar la historia de Percy y sus amigos con una adaptación fiel del tercer libro de la serie. Con una producción en curso, un elenco que combina talento recurrente y nuevas incorporaciones, y una ventana de estreno prevista para finales de 2026, la anticipación entre los fans sigue creciendo.

