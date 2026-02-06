Elton John demanda a medio británico por filtrar ilegalmente sus datos

El cantante británico Elton John acusó este viernes a Associated Newspapers Limited (ANL), editora de 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday', de una "aberrante" invasión de privacidad al revelar detalles de su salud y del nacimiento de su primer hijo a través de una madre subrogada.

John testificó ante el Tribunal Superior de Londres, en un juicio iniciado el 19 de enero donde siete personas, incluido el príncipe Enrique y la actriz Liz Hurley, demandan a ANL por supuestamente obtener información confidencial por medios ilícitos, como pinchazos telefónicos, engaños o robo de datos, a menudo a través de detectives privados, entre 1993 y 2011 y, en algún caso, hasta 2018.

El artista, que fue el último de los demandantes en prestar declaración, compareció por videoconferencia, después de que previamente lo hiciera su esposo, David Furnish, de quien dijo que "habla por los dos".

En el caso de John y Furnish, su querella contra las cabeceras se centra en diez artículos publicados entre 2000 y 2015. "Nuestra denuncia aborda algunas de las cosas más horrendas que se pueda imaginar en cuanto a invasión de la intimidad", afirmó John al ser cuestionado por la abogada de ANL, Catrin Evans.

Frente al argumento de la empresa de que el grupo, que presentó su demanda en 2022, lo hizo fuera de plazo (normalmente, un máximo de seis años después del último supuesto delito), el cantante adujo que la interpuso cuando se enteró "de la gravedad de lo ocurrido", tras conocer las revelaciones de algunos detectives implicados.

En su testimonio escrito, Elton John denunció que el 'Mail' le investigó clandestinamente en periodos de hospitalización. "También hemos visto documentos que prueban su intensa indagación en torno al nacimiento de nuestro primer hijo, Zachary. No creemos que existiera ninguna vía legítima por la que pudieran haber descubierto detalles sobre nuestra donante de óvulos, los embriones y las cuestiones relativas a la paternidad", afirmó.

"He dedicado mi vida a mi música, pero eso no significa que cuestiones profundamente personales, que tengo derecho a gestionar en privado, tengan que ser de dominio público", añadió.

Se espera que la semana próxima continúen declarando algunos de los abogados de las víctimas, en un proceso judicial de nueve semanas que, se prevé, concluya a finales de marzo, tras lo cual el tribunal emitirá su fallo.

AO

