Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 6 al 8 de febrero de 2026.

  • Aries: El color rojo será tu aliado.
  • Tauro:  El azul fuerte será tu color de protección.
  • Géminis: El amarillo potenciará tu energía.
  • Cáncer:  El color naranja atraerá abundancia. 
  • Leo: El verde fuerte será tu color.
  • Virgo: Los colores amarillo y rojo atraerán prosperidad.
  • Libra: Los colores azul y verde atraerán armonía.
  • Escorpión: Usa colores rojo y blanco para potenciar tu energía.
  • Sagitario:  Los colores naranja y rojo impulsan tu suerte.
  • Capricornio: Los colores amarillo y verde atraerán estabilidad y claridad.
  • Acuario: Los colores azul y blanco equilibran tu energía.
  • Piscis: Los colores rojo y amarillo activan tu energía positiva.

Con información de Mhoni Vidente

