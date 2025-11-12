El cineasta mexicano Olallo Rubio estrena su película “Tormento”, un thriller psicológico que deja atrás la sátira y el documental para adentrarse en los rincones más oscuros de la mente humana. La cinta, que estrena este 13 de noviembre, sigue la historia de una guardia de seguridad que, tras atropellar accidentalmente a una persona, es transferida a trabajar en la morgue de la ciudad. Ahí, entre pasillos fríos y cuerpos inmóviles, empieza a percibir una presencia inquietante que podría ser real o una proyección de su culpa.

El proyecto, protagonizado por Natalia Solián -actriz reconocida por su trabajo en “Huesera”-, fue filmado en tan solo 16 madrugadas, un proceso que marcó el tono de la película y su atmósfera de aislamiento. Rubio, conocido por títulos como “Gimme the Power” y “This Is Not a Movie”, se aventuró en un género que siempre le había fascinado.

“Estoy muy satisfecho del trabajo que se hizo. Como sabemos, el cine es un trabajo colaborativo, y aquí siento que todos los elementos se conjugaron de manera armónica. Logramos construir un artificio que invita a vivir una experiencia emocional y sensorial, y en ese sentido es una producción mexicana bastante única”, explicó el director en entrevista con EL INFORMADOR.

Rubio reconoce que “Tormento” marca un viraje en su carrera. Aunque sus anteriores proyectos exploraron el discurso y la crítica social, en esta ocasión se propuso narrar desde la emoción pura. “El terror es cine puro, no es tan discursivo como otros géneros; se trata de la creación de atmósferas, del manejo del suspenso. Aquí todos nos pusimos al servicio de la película, como debe ser”, afirmó.

Una obsesión que tardó una década

El origen de “Tormento” se remonta a un deseo que Rubio llevaba postergando desde hace años. “Llevaba toda mi vida queriendo hacer una película de terror. Siempre me llamó la atención la cinta Halloween, incluso antes de verla, porque me aterraba la idea de que existiera una película así. O ‘Tiburón’, que es otro tipo de terror. Creo que siempre estuvo ahí esa curiosidad”, recordó.

El cineasta confesó que, antes de “Tormento”, tres de sus proyectos de ficción se habían caído. “La naturaleza del cine es no hacerse. El 99.9% de las películas no se hacen, todo conspira en contra. En mi caso, eran proyectos considerados demasiado políticos, caros o experimentales. Curiosamente, ‘Tormento’ terminó siendo más arriesgada que muchos de ellos, pero esta vez se concretó, afortunadamente”, contó.

Rubio encontró el impulso definitivo gracias al productor Troy Trujillo, con quien comparte la sociedad en la plataforma de audio Convoy. “Él siempre había querido hacer cine de género, y el terror es un punto de convergencia entre el autor y el productor comercial. Fue idea suya insistir en que hiciéramos una película de terror de bajo presupuesto, aunque al final no fue tan barata porque mucha gente muy talentosa quiso sumarse y aportar al proyecto”, explicó.

El realizador recuerda con humor que, tras años de conversaciones con Trujillo, llegó un momento en que le pidió abiertamente que le encargara una película. Su socio aceptó, pero con una condición: que fuera un trabajo riguroso, sin espacio para caprichos. “Me decía: ‘Si te vas a aventurar con una película de género, tiene que ser con disciplina, sin sentimentalismos’. Y así fue. Todos estábamos al servicio de la historia. Al final, aunque es una película de género, terminó siendo muy personal. Yo soy como un alacrán: aunque no quiera picar, lo hace, es su instinto”, expresó entre risas.

Un filme de silencios

Aunque “Tormento” parte de una historia sencilla, su fuerza reside en lo que no se dice. “Yo quería que fuera una película silenciosa, que hablara el inconsciente de la protagonista. Las fuerzas hostiles, invisibles, debían manifestarse más por la atmósfera que por el diálogo. El discurso verbal me estorbaba”, explicó Rubio.

Durante el proceso, el guion pasó por ocho tratamientos distintos. “Empezamos con un cuarto tratamiento y terminamos con un octavo. Yo seguía escribiendo cada día. Quitamos diálogos y en edición quitamos más. Quería que el silencio expresara tanto como la palabra. Como decía Juan Gabriel, ‘hasta el silencio a veces es música”, finalizó.

El desafío de filmar en la oscuridad

Rodar “Tormento” en 16 noches consecutivas fue un reto técnico y emocional. “En teoría, tendría que habernos afectado negativamente, pero ocurrió lo contrario: fue una influencia positiva. Había cansancio, pero también una energía colectiva impresionante”, explicó Rubio.

El rodaje implicó un equipo de más de cien personas, efectos físicos, maquillaje especial y secuencias con stunts. Sin embargo, el director reconoce que el corazón del proyecto fue su protagonista. “Fue muy demandante para Natalia Solián. Ella pertenece a ese tipo de actores que no fingen las emociones, sino que realmente las viven. Imagínatela experimentando angustia auténtica a las cuatro y media de la mañana, con el equipo exhausto. Pero eso le dio a la película un realismo brutal”, dijo.

Rubio también destacó la labor del director de fotografía, Emiliano Villanueva, cuya obsesión por el detalle ayudó a construir la atmósfera visual del filme. “Era su gran oportunidad de hacer terror. Fue una experiencia muy intensa para todos, pero al mismo tiempo muy enriquecedora. Cuando se trabaja en condiciones tan extremas, el director se vuelve mediador, el que mantiene la calma. Yo fui ese pegamento emocional”, compartió.

Siente el “Tormento”

Una exhausta guardia de seguridad es transferida a una morgue. En su primera noche, descubre que las sombras y los silencios ocultan una pesadilla de la que quizá no hay retorno.

CT