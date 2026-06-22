La compañía Dreamworks lanzó este 16 de junio el primer adelanto oficial de la quinta entrega de la saga animada “Shrek”, donde luego de largo tiempo de espera, los espectadores pudieron ver el regreso de sus personajes favoritos.

No obstante, tras el lanzamiento del primer avance, diversos internautas externaron sus dudas respecto a la participación del actor mexicano Alfonso Obregón, como voz de “Shrek”.

El actor explicó que no ha sido invitado por ninguna empresa para platicar sobre su integración al equipo del proyecto ni ha tenido la oportunidad de presentar sus papeles que lo exoneran totalmente de las acusaciones presentadas en su contra en 2024.

Ese año, el actor fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México, tras ser acusado de presunto abuso sexual por una estudiante de sus cursos de doblaje.

Luego de permanecer algunos días en el Reclusorio Preventivo varonil Norte, fue liberado por un juez debido a que no se presentaron las pruebas suficientes. Obregón afirmó haber tenido repercusiones en su carrera tras ese hecho.

CT