¿Te has preguntado por qué el mundo entero conoce a Alejandro Fernández como "El Potrillo"? Hoy, mientras su voz resuena como posible himno del Mundial 2026, desentrañamos este misterio. Conocer su origen es entender la esencia de la dinastía musical más querida de México. ¡Acompáñanos en este viaje!

El talentoso Alejandro Fernández es, sin lugar a dudas, uno de los máximos exponentes de la musica regional mexicana y el pop latino a nivel global. A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, ha vendido millones de discos y conquistado los escenarios internacionales más exigentes, pero siempre llevando consigo un apodo que lo conecta directamente con sus raíces y su familia. Este sobrenombre no fue una estrategia de marketing de una disquera, sino un regalo del destino y de su entorno más cercano que lo ha acompañado toda su vida.

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El origen en el corazón de Jalisco

Para entender el porqué de este famoso apodo, debemos viajar en el tiempo hasta el año 1980, ubicándonos en la hermosa ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Fue en esta época dorada cuando su padre, el legendario y siempre recordado Vicente Fernández, decidió construir un inmenso y hermoso rancho familiar. Este lugar no solo se convertiría en el cálido hogar de la familia, sino en un símbolo indiscutible de la cultura charra y la tradición mexicana que ambos artistas siempre han defendido con muchísimo orgullo.

El querido "Charro de Huentitán" bautizó esta majestuosa propiedad con el nombre de "Los Tres Potrillos". La razón detrás de esta elección era muy simple, genuina y llena de amor paternal: quería rendir un sentido homenaje en vida a sus tres hijos varones. Vicente Jr., Gerardo y, por supuesto, el menor de ellos, Alejandro, eran los tres "potrillos" que correteaban alegremente por las caballerizas de la finca. Así, el nombre del rancho quedó grabado para siempre en la historia del entretenimiento en México y en el corazón de sus seguidores.

De la finca familiar a los escenarios mundiales

¿Cómo pasó el apodo del rancho a ser la identidad exclusiva de Alejandro? La respuesta radica en su innegable talento vocal y su cercanía con los escenarios desde muy temprana edad. Al ser el hijo menor y el que decidió seguir de manera más firme y exitosa los pasos musicales de su padre, la prensa de espectáculos y los fanáticos comenzaron a identificarlo naturalmente con el nombre de la propiedad. Era, literalmente, el potrillo más joven de la dinastía saltando al ruedo para demostrar su valía.

Aunque en sus primeras presentaciones sufrió de un fuerte miedo escénico al cantar junto a su imponente padre frente a miles de personas, Alejandro Fernández demostró rápidamente que tenía la fuerza y el carisma necesarios para brillar con luz propia. El apodo de "El Potrillo" le sentó de maravilla, pues reflejaba a la perfección esa energía juvenil, indomable y alegre que transmitía cada vez que se enfundaba en su elegante traje de charro para interpretar los grandes éxitos que lo catapultaron a la fama internacional.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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