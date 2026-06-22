"La Casa del Dragón" temporada 3; la batalla que marcará el regreso a HBO

La tercera temporada de “La Casa del Dragón” se estrenó este domingo en HBO Max, marcando el regreso de una de las series más exitosas del universo creado por George R.R. Martin. La producción está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos” y continúa explorando la guerra interna de la Casa Targaryen por el control del Trono de Hierro.

Tras dos temporadas marcadas por conspiraciones, alianzas y traiciones, la nueva entrega retoma la historia en medio de la esperada Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más importantes de la Danza de los Dragones.

La lucha entre las facciones lideradas por Rhaenyra Targaryen y Aegon II escala a un nuevo nivel con más enfrentamientos, dragones y consecuencias para los distintos personajes que buscan consolidar su poder en Poniente.

Steve Toussaint: “La Casa del Dragón es, en el fondo, un drama familiar”

Para Steve Toussaint, actor que interpreta a Corlys Velaryon, el éxito de la franquicia radica en que, más allá de la fantasía épica, la historia conecta con conflictos universales.

“La Casa del Dragón y Juego de Tronos son, en el fondo, dramas familiares", señala el actor, quien considera que las relaciones entre padres, hijos y herederos son las que realmente impulsan la trama. Corlys Velaryon, uno de los hombres más influyentes de Poniente, enfrentará en esta temporada una etapa especialmente compleja, marcada por la vulnerabilidad y la necesidad de corregir errores del pasado.

Phoebe Campbell, quien da vida a Rhaena Targaryen, destaca que muchos espectadores se sienten identificados con las inseguridades de su personaje.

Rhaena ha vivido a la sombra de otros miembros de su familia y, al no contar con un dragón propio, lucha constantemente por demostrar que merece su lugar dentro de una de las dinastías más poderosas de los Siete Reinos.

Según la actriz, en esta nueva temporada su personaje finalmente comienza a encontrar el camino que estaba buscando.

Los paralelismos entre “La Casa del Dragón” y la realidad actual

Además de las batallas y los dragones, la tercera temporada profundiza en temas como la herencia, la responsabilidad y el ejercicio del poder.

Toussaint considera que la serie refleja cómo distintos líderes utilizan su influencia de maneras muy diferentes y advierte que las decisiones de quienes ostentan el poder suelen tener consecuencias que terminan afectando a los más vulnerables.

"La gente que ejerce poder debe entender que sus acciones tienen consecuencias de largo alcance", afirma el actor.

Tanto Steve Toussaint como Phoebe Campbell encuentran conexiones entre los conflictos de Poniente y el contexto internacional actual.

Para Campbell, la serie muestra un "mundo de extremos" que guarda similitudes con la realidad contemporánea. La actriz destaca que la guerra, uno de los ejes centrales de la nueva temporada, siempre implica un alto costo humano.

"La guerra no es algo insignificante; tiene un coste enorme", subraya.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de “La Casa del Dragón”?

La tercera temporada de “La Casa del Dragón” comenzó su emisión a través de HBO Max desde este pasado 21 de junio. Los nuevos episodios se estrenarán de forma semanal hasta el final de temporada, programado para el 9 de agosto.

El estreno de cada episodio estará disponible a las 19:00 horas en México. Esta nueva entrega contará con ocho episodios que profundizarán en la guerra civil de los Targaryen y la lucha por el Trono de Hierro.

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AO

