Mientras Hollywood afina los últimos detalles para anunciar las nominaciones al Oscar, su contraparte irreverente ya se adelantó. Los Premios Razzie revelaron la lista de los nominados a lo peor del cine de 2026, una selección que vuelve a poner en la mira a grandes producciones, estrellas consagradas y apuestas fallidas de la industria.

Este año, el deshonroso liderazgo lo comparten dos títulos que generaron altas expectativas y terminaron en la hoguera de la crítica: el live action de “Snow White” y el remake de “La guerra de los mundos”. La primera encabeza la lista con seis nominaciones, incluyendo Peor película, Peor director y Peor remake o secuela, confirmando que la reinterpretación del clásico no logró conquistar ni al público ni a los críticos.

Por su parte, la nueva versión de la historia de invasión extraterrestre también figura en categorías clave, consolidándose como uno de los tropiezos más comentados del año.

La categoría de Peor actor reúne nombres que rara vez aparecen en este tipo de listas. Jared Leto fue nominado por “Tron: Ares”, mientras que The Weeknd no logró convencer con su incursión cinematográfica en “Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores”.

A ellos se suman Dave Bautista por “Tierras perdidas”, Ice Cube por “La guerra de los mundos” y Michelle Yeoh -ganadora del Oscar- por “Star Trek: Section 31”, demostrando que nadie está a salvo del juicio ácido de los Razzies.

En el apartado femenino, Peor actriz incluye a Ariana DeBose, Milla Jovovich, Rebel Wilson y nuevamente Michelle Yeoh, en un año donde varias intérpretes de renombre quedaron lejos del reconocimiento positivo.

Las nominaciones también se extienden a los remakes y secuelas innecesarias, donde compiten títulos como “Sé lo que hicieron el verano pasado”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “Los Pitufos (2025)”, además de “Snow White” y “La guerra de los mundos”. En tanto, los Hermanos Russo, Marc Webb y Trey Edward Shults aparecen en la terna de Peor director, reforzando la idea de que ni los nombres más sólidos garantizan buenos resultados.

Fieles a su humor mordaz, los Razzies también destacaron categorías como Peor combo en pantalla, donde figuran desde “los siete enanos” de “Snow White” hasta “The Weeknd y su ego”, una de las nominaciones más comentadas en redes sociales.

La ceremonia de los Premios Razzie se llevará a cabo el próximo 7 de marzo, apenas unos días antes de los Oscar, reafirmando su estatus como el antipremio oficial de Hollywood y recordándole a la industria que, junto al glamour y las estatuillas doradas, también existe espacio para la autocrítica… aunque sea en tono de burla.

Eiza González estalla contra los medios

Eiza González desmintió de manera categórica haber sido nominada a los Premios Razzie 2026, luego de que diversos medios mexicanos difundieran que figuraba en la categoría de Peor actriz de reparto por la película “Fountain of Youth”. La actriz aclaró que su nombre no aparece en la lista oficial de nominados, disponible en el sitio de los Golden Raspberry Awards.

La actriz expresó su molestia y decepción ante lo que calificó como sensacionalismo y falta de verificación por parte de algunos medios, señalando que se difundió información falsa con fines amarillistas. Criticó que, mientras se amplificó una nominación inexistente, no se dio cobertura a logros recientes de su carrera, como la selección de películas en festivales internacionales.

González aseguró que este tipo de episodios influyen en su decisión de mantener distancia de la prensa nacional y conceder pocas entrevistas en México. Aunque reiteró su orgullo por representar al país en el extranjero, lamentó la falta de respeto y apoyo, e hizo un llamado a ejercer un periodismo más ético y responsable, recordando que la imagen que se proyecta trasciende fronteras.

Lista completa de nominados a los Premios Razzie 2026

Peor película

“Blancanieves”.

“La guerra de los mundos”.

“Hurry Up Tomorrow”.

“Tierras perdidas”.

“El estado eléctrico”.

Peor actor

Dave Bautista - “Tierras perdidas”.

Scott Eastwood - “Alarum”.

Ice Cube - “La guerra de los mundos”.

Jared Leto - “Tron: Ares”.

The Weeknd - “Hurry Up Tomorrow”.

Peor actriz

Ariana DeBose - “Amor explosivo”.

Heather Graham - “Tierra de fugitivos”.

Milla Jovovich - “Tierras perdidas”.

Rebel Wilson - “Duro de casar”.

Michelle Yeoh - “Star Trek: Section 31”.

Peor remake o secuela

“Sé lo que hicieron el verano pasado”.

“Five nights at Freddy’s 2”.

“Los Pitufos (2025)”.

“Blancanieves”.

“La guerra de los mundos”.

Peor actriz de reparto

Anna Chlumsky - “Duro de casar”.

Ema Horvat - “Los extraños: capítulo 2”.

Scarlet Rose Stallone - “Tierra de fugitivos”.

Kacey Rohl - “Star Trek: Section 31”.

Isis Valverde - “Alarum”.

Peor actor de reparto

Los siete enanos de “Blancanieves”.

Nicolas Cage - “Tierra de fugitivos”.

Stephen Dorff - “Duro de casar”.

Greg Kinnear - “Fuera de la red”.

Sylvester Stallone - “Alarum”.

Peor combo en pantalla

Los siete enanos - “Blancanieves”.

James Corden y Rihanna - “Los Pitufos”.

Ice Cube y su cámara zoom - “La Guerra de los mundos”.

Robert DeNiro y Robert DeNiro - “The Alto Knights”.

The Weeknd y su ego - “Hurry up Tomorrow”.

Peor director

Rich Lee - “La Guerra de los mundos”.

Olatunde Osunsanmi - “Star Trek: Section 31”.

Los Hermanos Russo - “El estado eléctrico”.

Trey Edward Shults -“Hurry up Tomorrow”.

Marc Webb - “Blancanieves”.

Peor guion

“Estado eléctrico”.

“Hurry up Tomorrow”.

Más allá de los reflectores”.

“Blancanieves”.

“Star Trek: Section 31”.

“La guerra de los mundos”.

