Julio Iglesias continúa en medio de la polémica luego de que dos exempleadas lo denunciaran por presuntos delitos sexuales y trata de personas. Según sus testimonios, el cantante habría abusado de su poder con empleadas, frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

De acuerdo con una investigación realizada por la cadena estadounidense Univision y el medio español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Ahora, la difusión de presuntos mensajes que una de las víctimas habría enviado al cantante dos años después de las supuestas agresiones sexuales ha puesto, para algunos, en tela de juicio el relato de las denunciantes.

El medio español OKdiario publicó los presuntos mensajes de una de las demandantes, quien se desempeñaba como fisioterapeuta. En ellos, se observa que se dirige al cantante con cordialidad, respeto y cariño. El programa El gordo y la flaca retomó parte de estos intercambios.

Uno de los mensajes sería del 20 de abril de 2021, cuando aún trabajaba para Julio Iglesias:

“Profesor buenas noches espero pueda dormir sin malestar, que sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más, un beso y un abrazo, feliz noche”.

El 23 de septiembre de 2022, un año después de haber dejado su empleo como fisioterapeuta, felicitó al cantante por su cumpleaños:

“Feliz, feliz cumpleaños Julito, querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que pueda seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, te quiero, siempre te recuerdo con cariño. Tu fisioterapeuta por siempre”.

Un tercer mensaje, fechado en marzo de 2023, también posterior al término de su relación laboral, señala:

“Hola señor, espero no molestarlo con mi breve mensaje, solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden”.

Las extrabajadoras han aportado como pruebas diversos documentos laborales, fotografías, mensajes y registros de llamadas. El relato de las denunciantes describe episodios de violencia física y sexual que habrían tenido lugar cuando el cantante tenía 77 años.

Por su parte, Julio Iglesias ha afirmado que las acusaciones son absolutamente falsas, que le han causado una gran tristeza y que defenderá su dignidad ante lo que considera un agravio muy grave.

Mientras colegas, conductores y reporteros le han expresado apoyo y cariño, otros han condenado los señalamientos y han recordado comportamientos de acoso que, aunque antes pudieron ser normalizados, hoy son ampliamente cuestionados.

