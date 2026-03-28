La pasarela llega hasta México. El elenco de “El diablo viste a la moda 2” se alista para visitar el país como parte de su gira promocional internacional, generando gran expectativa entre los seguidores de la historia que marcó a toda una generación.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de 20th Century Studios, donde también se confirmó que parte del reparto realizará un recorrido por importantes capitales del mundo como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres.

Aunque todavía quedan detalles por confirmar, como la fecha exacta y la sede específica dentro de México, la expectativa no deja de crecer. Los fanáticos confían en que la visita incluya a las figuras estelares que dieron vida a los icónicos personajes: Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep. Su posible presencia ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales, donde miles de usuarios ya especulan sobre alfombras rojas, firmas de autógrafos y eventos exclusivos.

La película llega casi dos décadas después del estreno de “El diablo viste a la moda”, un fenómeno cultural que no solo conquistó la taquilla, sino que también se convirtió en un referente dentro del cine sobre la industria de la moda. En México, el estreno de esta esperada secuela está programado para el 30 de abril, fecha que muchos seguidores ya tienen marcada en el calendario.

En esta nueva entrega, la historia se centra nuevamente en Miranda Priestly, la temida y respetada editora en jefe de la revista Runway, interpretada por Meryl Streep. El personaje enfrenta ahora un contexto completamente distinto, en el que el periodismo impreso lucha por mantenerse vigente frente al avance de lo digital. Este cambio obliga a Miranda a replantear sus estrategias y a adaptarse a una industria en transformación constante.

Por otro lado, Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, regresa con un giro interesante: ya no es la asistente exigida al límite, sino una poderosa ejecutiva dentro de un conglomerado de lujo. Este nuevo rol la coloca en una posición de rivalidad directa con su antigua jefa, dando pie a un enfrentamiento lleno de tensión, ambición y estilo.

CT