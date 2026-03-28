Lo que prometía ser una noche de nostalgia pop punk terminó dejando un sabor agridulce entre parte del público tapatío. La presentación de Simple Plan este viernes en el Auditorio Telmex reunió a miles de seguidores dispuestos a revivir los himnos generacionales de la banda canadiense, pero la confusión en los horarios provocó molestia entre asistentes que llegaron puntuales según la hora marcada en sus boletos y encontraron el concierto ya avanzado.

Minutos después de las 20:00 horas, el recinto ya vibraba con los primeros acordes del grupo, mientras afuera aún seguían llegando decenas de personas convencidas de que el espectáculo iniciaría a las 21:00 horas. La sorpresa se convirtió rápidamente en inconformidad al descubrir que habían perdido una parte considerable del show.

Armando Arroyo fue uno de los asistentes afectados. Con evidente molestia, relató su experiencia: “Llegué a las 9 de la noche, a la hora que está marcada en mi boleto y el concierto empezó a las 8. Yo este boleto lo compré en preventa y se me hace una falta de respeto y una burla. Me perdí prácticamente más de la mitad del concierto y no se me hace justo”.

El desconcierto se repitió entre varios asistentes que ingresaban apresurados mientras las canciones ya resonaban dentro del recinto. Algunos alcanzaron apenas el tramo final del espectáculo.

Desde León, María González y Jaime Brambila viajaron exclusivamente para ver a su banda favorita, pero la experiencia quedó lejos de lo esperado.

“Llegamos a Guadalajara hace rato sólo para el concierto. Nuestros boletos dicen que arrancaba a las 9, por eso llegamos a las 8:50, pero ya estaba iniciado. Se me hace una falta de respeto porque uno viene con mucha ilusión y pasa esto”, compartieron. También señalaron que no encontraron información clara sobre un posible cambio de horario en canales oficiales.

Entre los testimonios recogidos, Karla Méndez, estudiante universitaria, comentó que llegó pocos minutos después de las 21:00 horas creyendo que aún faltaba para el inicio. “Cuando entré ya iban muy avanzados. Nadie avisó nada y uno confía en lo que dice el boleto. Sí decepciona porque organizas todo tu día para llegar a tiempo”.

Algo similar vivió Luis Herrera, quien acudió con amigos desde Tonalá. “El tráfico y todo lo calculamos para llegar antes de las 9 porque esa era la hora oficial. Entramos y ya casi estaba a la mitad . La comunicación fue lo peor; si cambian el horario deberían avisar claramente”.

El contraste lo ofreció Jorge Ramos, quien adquirió su entrada un día antes del concierto y sí tenía marcado el inicio a las 20:00 horas.

“Yo compré mi boleto ayer y dice que arrancaba a las 8 pm, por eso llegué un poco antes. Pero sí entiendo la confusión, además prácticamente todos los conciertos empiezan a las 9”, comentó.

Un concierto cargado de nostalgia

Respecto al concierto, Simple Plan ofreció un espectáculo energético que recorrió distintas etapas de su carrera. La banda apareció en el escenario alrededor de las 20:10 horas y durante poco más de hora y media interpretó 17 canciones y dos medleys que encendieron la memoria colectiva del público.

El arranque llegó con una seguidilla explosiva: I’d Do Anything, Nothing Changes, Shut Up!, Jump, Jet Lag, Addicted y Your Love Is a Lie, provocando los primeros coros multitudinarios de la noche.

El primer medley incluyó fragmentos de All Star, Sk8er Boi y Mr. Brightside, guiños a una generación marcada por el pop punk y el rock alternativo de principios de los 2000. Más adelante, otro medley retomó momentos clave de su propia discografía con partes de Crazy y Save You.

Durante el concierto, el vocalista Pierre Bouvier interactuó constantemente con el público en inglés, recordando la relación especial de la banda con México: “¿Se están divirtiendo? ¿Recuerdan la primera vez que estuvimos en México? Nosotros sí y nos encantó el tequila. Los amamos México. Muchas gracias por todo”.

El cierre llegó con dos de sus temas más emblemáticos. Antes de interpretar I’m Just a Kid, el cantante recordó el impacto duradero de la canción: “Esta canción está cumpliendo 24 años y se hizo aún más grande porque se volvió trend viral en TikTok. Por dios, hasta los Backstreet Boys hicieron ese trend con nuestra canción”.

La despedida ocurrió con Perfect, acompañada por un mar de luces de teléfonos móviles que iluminó el Auditorio Telmex, en uno de los momentos más emotivos de la noche. El concierto concluyó cerca de las 21:50 horas.

CT