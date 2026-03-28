Los amantes del cine de terror disfrutarán en la pantalla grande Boda Sangrienta 2, la secuela del modesto filme de 2019 , que logro una notable aceptación por los espectadores y una destacada recaudación en la taquilla.

Boda Sangrienta 2. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

La trama comienza luego de que Grace sobreviviera a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas . Ahora, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith , con quien mantiene una relación distante .

Boda Sangrienta 2. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.

Boda Sangrienta 2

(Ready or not 2: Here I come)

De Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Con Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Néstor Carbonell, Kevin Durand, David Cronenberg.

Estados Unidos, 2026.

XM