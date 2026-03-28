Sábado, 28 de Marzo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Boda Sangrienta 2"

Los aficionados al cine de terror la película Boda Sangrienta 2 ya está en la cartelera de cine

Por: Xochitl Martínez

"Boda Sangrienta 2" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Los amantes del cine de terror disfrutarán en la pantalla grande Boda Sangrienta 2, la secuela del modesto filme de 2019, que logro una notable aceptación por los espectadores y una destacada recaudación en la taquilla.

Boda Sangrienta 2. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.
Boda Sangrienta 2. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

La trama comienza luego de que Grace sobreviviera a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas. Ahora, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante.

Boda Sangrienta 2. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.
Boda Sangrienta 2. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.

 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "El Bufón 2"

Boda Sangrienta 2

(Ready or not 2: Here I come)

De Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Con Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Néstor Carbonell, Kevin Durand, David Cronenberg.

Estados Unidos, 2026.

XM

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