Los actores mejor pagados de Hollywood en 2025

La maquinaria del entretenimiento no se detiene, pero sí cambió de ritmo. Entre el empuje del streaming, los grandes estudios apretando el cinturón y la inteligencia artificial metiendo mano en procesos creativos, Hollywood vive una transformación millonaria. En este nuevo tablero, las figuras más taquilleras siguen cobrando cifras envidiables, aunque el pastel se hizo un poco más chico.

De acuerdo con el ranking anual de Forbes, los ingresos de los 20 actores mejor pagados de 2025 acumularon 590 millones de dólares, lejos de los 730 millones del año anterior.

La señal es clara, hay cautela en la industria, pero el dinero sigue fluyendo hacia los rostros que garantizan audiencia global.

Eso sí, hay una ironía que no pasa desapercibida: ninguno del Top 10 de ingresos anuales fue nominado al Oscar por actuación en 2026, dejando en evidencia que el prestigio y la chequera no siempre van de la mano.

En la cima aparece Adam Sandler, quien mantiene un acuerdo blindado con Netflix, que le asegura ingresos constantes. Detrás vienen nombres que combinan franquicias, plataformas y contratos jugosos. El streaming, especialmente Netflix y Apple, se consolida como el nuevo rey del juego, firmando cheques que antes solo los cines podían sostener.

Entre los casos más llamativos está Millie Bobby Brown, la más joven del listado con apenas 22 años, formada prácticamente dentro del mundo de Netflix. También destaca Daniel Craig, quien sigue cobrando fuerte gracias a la saga de misterio iniciada con "Knives Out", ahora bajo el paraguas de la misma plataforma.

Jason Momoa navega entre franquicias y nuevas apuestas, mientras Jack Black se afianza como rostro del cine familiar. Denzel Washington, fiel a su estilo, combina prestigio con contratos millonarios, y Brad Pitt suma fuerte con "F1", donde incluso negoció ganancias de taquilla. La actriz Scarlett Johan-sson, por su parte, no solo lidera proyectos, también dirige, ampliando su dominio en la industria.

Mark Wahlberg y Tom Cruise completan el panorama de estrellas que ya no solo actúan: producen, negocian y se llevan una tajada más grande del negocio. Cruise, por ejemplo, apostó por ganar menos de entrada y más en la taquilla y el trato le salió bien.

Mientras tanto, en la otra cara del listado que también se despliega en esta edición aparecen figuras como John Cena, Reese Witherspoon y Leonardo DiCaprio, con ingresos que rondan entre los 19 y 26 millones de dólares. Nombres conocidos, fortunas sólidas y una constante: en Hollywood, el dinero sigue hablando fuerte, aunque los premios estén fuera de sus repisas.

Estos son los actores mejor pagados de la industria en 2025

Millie Bobby

26 MDD

Con apenas 22 años, es la más joven del ranking. Su carrera mantiene una fuerte relación con Netflix gracias a "Stranger Things", donde era la mejor pagada.

Daniel Craig

27 MDD

El británico, de 58 años, sigue gozando los frutos de su éxito como Bond.

Jason Momoa

28MDD

El hawaiano, de 46 años, subió de nivel gracias a cintas de grandes franquicias como Aquaman.

Jack Black

28 MDD

A sus 56 años, él consolidó su presencia en el cine familiar.

Denzel Washington

38 MDD

A sus 71 años, se mantuvo entre los favoritos con la cinta "Highest 2 Lowest", del director Spike Lee, donde cobró 35 millones de dólares.

Brad Pitt

41 MDD

El año pasado, el galán de 62 años, tuvo el contrato para la cinta "F1", el cual incluía participación en las ganancias de taquilla. La cinta superó los 600 millones de dólares a nivel mundial.

Scarlett Johanson

43 MDD

La actriz de 41 años lideró el relanzamiento de una de las franquicias más populares del cine con "Jurassic World: Rebirth", con un salario inicial cercano a los 20 millones de dólares.

Mark Walhberg

44 MDD

El estadounidense, de 54 años, participó en varias producciones como "Play Dirty", por la que recibió cerca de 25 millones de dólares.

Tom Cruise

46 MDD

En la última cinta de "Misión Imposible", el actor de 63 años aceptó un salario menor a cambio de una participación directa en la recaudación, la película superó los 600 millones de dólares.

Adam Sandler

48 MDD

El actor y productor, de 59 años, mantiene un contrato millonario con Netflix. Este acuerdo le asegura ingresos anuales, independientemente del rendimiento de cada proyecto, como "Happy Gilmore 2".

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AO

