De Uruapan a los grandes estudios de animación internacional, la trayectoria de Rosa María Castillo Varas resume un recorrido marcado por la constancia, la movilidad y el trabajo técnico detrás de algunas de las películas animadas más visibles de los últimos años.

Michoacana de nacimiento y formada profesionalmente en Guadalajara, Castillo Varas forma parte del equipo de animación de “Las guerreras K-pop”, cinta nominada al Premio Oscar en las categorías de Mejor película animada y Mejor canción original (“Golden”). La ceremonia de entrega de las estatuillas doradas se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026.

Su nombre aparece también en créditos de producciones como “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, “In Your Dreams”, “Un rescate de Huevitos” y “GOAT: La cabra que cambió el juego”.

Actualmente, Rosa Castillo se desempeña como artista senior de iluminación y composición en Sony Pictures Imageworks, uno de los estudios más importantes de la industria. Su labor, aunque poco visible para el público general, es clave en la construcción visual de cada escena.

Desde joven identificó que su futuro profesional estaba ligado a un entorno creativo. “Me gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con cosas creativas”, recuerda en entrevista con EL INFORMADOR.

Esa inquietud la llevó a mudarse a Guadalajara, donde estudió Animación, Arte Digital y Multimedia en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Ahí consolidó una formación que hoy suma cerca de nueve años de experiencia en la industria de la animación, tanto en México como en Canadá.

Su acercamiento a lo digital comenzó desde la infancia, impulsado por el entorno familiar. “Desde los ocho años empecé a hacer mis páginas de internet, a diseñar cosas de mis caricaturas favoritas”, cuenta. Aunque inicialmente pensó en el diseño gráfico como opción profesional, con el tiempo descubrió la animación como un campo más amplio y acorde con sus intereses. “Descubrí la animación y dije: esto va a ser lo mío”.

Tras concluir la licenciatura, su ingreso al mundo laboral no fue inmediato ni sencillo. “Salí de la universidad muy asustada, como todo recién egresado”, admite. La animación, explica, ofrece múltiples especialidades, lo que vuelve compleja la elección inicial. Su primera oportunidad llegó en Tijuana, luego de enviar su portafolio por recomendación de un excompañero. “Mandé mi demo sin saber si me iban a aceptar y me dijeron que sí”, recuerda.

Ese primer empleo marcó también el inicio de su especialización. Aunque no planeaba dedicarse a la iluminación y composición, el área se definió por necesidad del estudio. “Nos dijeron: te necesitamos más en esta área. ¿Te animas? Y dije que sí”. Desde entonces, no se ha separado de ese departamento.

Su carrera avanzó entre distintos puntos del país. Tras un año en Tijuana, regresó a Guadalajara y posteriormente se mudó a Querétaro para integrarse a Huevo Cartoon, donde participó en dos largometrajes con ellos. Ese periodo representó, según explica, un punto de inflexión. “Para mí fue como un trampolín para poder moverme a producciones más grandes”.

El salto internacional, sin embargo, no fue inmediato. Durante un tiempo aplicó sin éxito a estudios en Canadá. “Yo decía: no sé si soy yo o no es el momento”, relata. Aun así, continuó intentándolo hasta que, en plena pandemia, recibió una oferta para trabajar en Vancouver. El traslado implicó múltiples complicaciones logísticas. “No había vuelos directos, crucé la frontera caminando y me hice pruebas de COVID varias veces”, recuerda. Al final, logró instalarse y comenzar una etapa de trabajo continuo en distintos estudios canadienses.

“Éramos entre 20 y 30 mexicanos”

Tras “Spider-Man”, Castillo Varas participó en “In Your Dreams” para Netflix y posteriormente en “Las guerreras K-pop”, producción en la que colaboró junto a otros artistas mexicanos. “Éramos entre 20 y 30 mexicanos en todos los departamentos”, señala. Además, recientemente concluyó su trabajo en “GOAT: La cabra que cambió el juego”, la cual recientemente llegó al cine.

El trabajo remoto, que se volvió norma tras la pandemia, ha transformado también su rutina diaria. “Desde COVID casi no he ido a estudios; trabajo desde casa”, comenta.

Aunque reconoce que el aislamiento complica la convivencia entre colegas, destaca las ventajas prácticas. “Te ahorras el tráfico y el estrés, y yo puedo estar con mi perro todo el tiempo”.

En las próximas semanas, Rosa Castillo se integrará a un nuevo proyecto de gran escala, del que no puede revelar detalles. “Es una película muy esperada y estaré ahí como un año y medio”, finaliza.

La cinta de animación compite por dos Premios Oscar. ESPECIAL

La llegada a Sony Pictures

La llegada a Sony Pictures Imageworks ocurrió de manera inesperada, a través de un contacto en LinkedIn. “Una reclutadora de Sony me escribió y me dijo que si me interesaba un proyecto. Así entré y mi primera película fue ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’”. El proyecto representó también un reto personal. “Entré con mucho miedo, con el síndrome del impostor”, confiesa. Sin embargo, el desarrollo del trabajo confirmó que su experiencia previa era suficiente. “Me di cuenta de que lo que hacía en México era básicamente lo mismo, solo con mejores herramientas y otro tipo de retroalimentación”.

Dentro de producciones como “Spider-Man” o “Las guerreras K-pop”, el departamento de iluminación y composición cumple una función narrativa clave. Castillo Varas lo explica. “Agregamos luces y atmósferas para guiar la vista del espectador hacia lo importante del shot”. En composición, además, se integran los elementos generados por otros equipos. “Unimos todo para que funcione visualmente y se vea bien; somos el último departamento de postproducción”.

En el caso de “Across the Spider-Verse”, su trabajo incluyó reforzar el tratamiento visual que simula trazos pintados cuadro por cuadro. “Ese look que parece pintado lo hacíamos en composición”, explica. La dinámica en Sony, añade, permite la propuesta creativa desde los equipos técnicos. “Si propones algo y al director le gusta, te dicen: pásalo”.

¡Regresan las guerreras!

Tras su paso exitoso durante 2025 entre el público de streaming y su recolección de premios en lo que va de este año, entre ellos el Globo de Oro, el Annie y el Critic Choice, la cinta de “Las guerreras K-Pop” tendrá secuela.

Ayer, Netflix anunció la segunda parte de la historia, que estará bajo las órdenes de Maggie Kang y Chris Appelhans, sus realizadores originales.

Por ahora no existe sinopsis oficial de lo que será la segunda parte. La cinta conocida por el público gira sobre un grupo de chicas del k-pop que realmente combaten a los demonios que se encuentran en la Tierra.

“Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio”, expresó Kang en un comunicado.

Para la nueva aventura Netflix volverá a unirse a Sony Pictures Animation para su realización.

En el comunicado, el codirector Appelhans asegura estar emocionado por la nueva historia.

“Las guerreras del K-Pop” buscarán el próximo domingo 15 de marzo alzarse con el Oscar en animación, en donde se medirán entre otras a la secuela de “Zootopia” y “Amélie y los secretos de la lluvia”, producida por la mexicana Nidia Santiago.

¿Cuál es la película con más nominaciones en 2026?

Para la edición 2026, la cinta “Sinners” (2025), del director Ryan Coogler, rompió el récord como la película más nominada del año al obtener 16 nominaciones.

Le siguen:

“Una batalla tras otra” (2025) con 13 nominaciones.

“Marty Supreme” (2025) con nueve nominaciones.

“Frankenstein” (2025) con nueve nominaciones.

“Sentimental Value” (2025) con nueve nominaciones.

“Hamnet” (2025) con ocho nominaciones.

La más reciente película dirigida por Coogler incluso superó el histórico récord de nominaciones que durante décadas habían ostentado clásicos del cine como “Titanic” (1997), de James Cameron; “La La Land” (2016), dirigida por Damien Chazelle; y “All About Eve” (1950), de Joseph L. Mankiewicz, producciones que alcanzaron 14 nominaciones cada una en sus tiempos.

Así podrás ver los Oscar

La noche más importante del cine está por llegar y muchos ya se preguntan dónde podrán ver la entrega de los Premios Oscar 2026. La ceremonia, que cada año reúne a las mayores estrellas de Hollywood, promete momentos virales, discursos emotivos y varias sorpresas en las categorías principales. Si no quieres perderte ni la alfombra roja ni la premiación, aquí te contamos en qué canales y plataformas se transmitirá en México, a qué hora empieza y quiénes encabezarán la cobertura.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 y será conducida por el comediante Conan O’Brien. La transmisión comenzará a las 17:00 horas.

En México habrá tres opciones para seguir la entrega de los premios:

TNT (TV de paga)

HBO Max (streaming)

Azteca 7 (TV abierta)

Cabe señalar que en la entrega participarán diversas celebridades encargadas de presentar premios, entre ellas: Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph.

