Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de marzo de 2026

Este viernes 13 de Marzo llega acompañado de advertencias, consejos y oportunidades para cada signo del zodiaco.

La astróloga Nana Calistar compartió sus predicciones para la jornada, en las que invita a aprovechar las energías del día, evitar conflictos innecesarios y estar atentos a cambios que pueden surgir tanto en el amor como en la economía.

A continuación, descubre qué mensaje traen los astros para tu signo.

Aries

Para Aries la jornada llega con mucha energía, pero también con la advertencia de controlar el carácter. La impulsividad podría provocar discusiones o conflictos innecesarios, especialmente en redes sociales o con personas cercanas. Aunque aparece un ingreso económico inesperado, lo recomendable será administrar ese dinero con prudencia y no compartirlo con quienes solo buscan beneficio propio.

Tauro

El viernes invita a Tauro a dejar de ser tan duro consigo mismo y permitirse disfrutar un poco más del momento. En el terreno sentimental, alguien del elemento agua podría mostrar interés, por lo que conviene dejar atrás las dudas. Si hay pareja, los celos o actitudes posesivas podrían generar distancia, así que será importante actuar con calma.

Géminis

Una verdad incómoda podría salir a la luz para Géminis durante este día. Aunque el descubrimiento pueda doler, también servirá para abrir los ojos respecto a ciertas amistades que no son tan confiables. Lo mejor será mantenerse firme y no engancharse en chismes o comentarios malintencionados.

Cáncer

El mensaje para Cáncer es claro: dejar atrás la nostalgia y evitar caer nuevamente en los mismos dramas emocionales. Este día resulta ideal para convivir con amigos, salir de la rutina y conocer nuevas personas. Incluso podría aparecer alguien capaz de cambiar el ánimo de forma positiva.

Leo

Con los reflectores apuntando hacia Leo, la jornada se presenta favorable para destacar y brillar. Sin embargo, el consejo es no dejar que el ego domine la situación. Además, una persona del pasado podría intentar reaparecer mediante un mensaje, por lo que convendrá pensar bien antes de responder.

Virgo

Virgo tendrá que soltar un poco el control y aprender a fluir con lo que ocurra durante el día. Una invitación inesperada podría surgir y aceptar ese plan ayudará a liberar el estrés acumulado por el trabajo. En cuestiones amorosas, la sorpresa llegará si se deja que las cosas sucedan de manera natural.

Libra

Para Libra, la balanza se inclina hacia la diversión y la convivencia. Tras días de presión laboral, el momento parece ideal para relajarse y disfrutar del ambiente de fin de semana. En el amor, el consejo será dejar de buscar perfección en los demás y vivir el presente, especialmente si surge la oportunidad de conocer a alguien nuevo.

Escorpión

El día puede despertar el lado más intuitivo de Escorpión. Las señales que perciba sobre ciertas personas o situaciones podrían ser acertadas, por lo que conviene confiar en el instinto. Hablar con claridad y poner límites ayudará a evitar malentendidos o engaños.

Sagitario

Para Sagitario se avecina una invitación que romperá con la rutina y permitirá despejar la mente. Aun así, la recomendación será mantenerse atento a pequeños accidentes o distracciones, sobre todo al caminar o usar el celular en la calle.

Capricornio

Capricornio continuará enfrentando una carga importante de trabajo, pero también recibirá reconocimiento por el esfuerzo realizado. Ese logro, aunque parezca pequeño, reforzará la confianza en sí mismo y demostrará que el sacrificio comienza a dar resultados.

Acuario

Las energías de renovación se mantienen activas para Acuario. Este día será ideal para expresar deseos, iniciar cambios o pedir aquello que se ha estado esperando. Además, un conflicto familiar podría encontrar solución gracias a una conversación clara y directa.

Piscis

El consejo principal para Piscis será dejar de mirar al pasado y enfocarse en el presente. Salir con amigos o retomar contacto con alguien cercano ayudará a mejorar el ánimo. También se vislumbra un cambio favorable en la economía que traerá mayor tranquilidad en los próximos días.

MF