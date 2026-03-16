El nombre de Guillermo del Toro se escuchó varias veces, ayer, durante la ceremonia de los Oscar 2026 gracias a “Frankenstein”, la ambiciosa adaptación del clásico literario que sumó tres estatuillas a lo largo de la noche. La película fue reconocida por su trabajo visual con los premios a Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería y Mejor diseño de producción, categorías que subrayaron la construcción estética de un universo oscuro y barroco que ha sido una de las marcas del cineasta mexicano.

Los premios confirmaron el peso que el director mantiene dentro de la industria y el impacto que su reinterpretación del mito creado por Mary Shelley tuvo en la temporada de premios. El diseño de producción de Tamara Deverell y Shane Vieau, junto con el vestuario y el trabajo de caracterización, terminaron por consolidar la identidad visual de una película que apostó por una estética monumental, donde cada detalle escenográfico contribuye a recrear la atmósfera trágica de la historia.

Mientras los primeros galardones de la noche iban marcando el ritmo de la ceremonia -que abrió con un número humorístico del presentador de la ceremonia Conan O’Brien caracterizado como la tía Gladys, personaje de la película “Weapons”-, los premios principales comenzaron a definir el mapa de la gala. Uno de ellos fue el de Mejor actor, que terminó en manos de Michael B. Jordan por su interpretación en “Sinners”.

La victoria de Jordan llegó después de una temporada atravesada por debates y controversias alrededor de la carrera por la estatuilla, particularmente por la presencia de Timothée Chalamet entre los contendientes. El actor estadounidense subió al escenario con un discurso que combinó gratitud y memoria hacia quienes abrieron camino antes que él.

“Estoy aquí por la gente que vino antes. Denzel, Halle Berry, Smith... gracias a esos gigantes estoy aquí”, dijo al sostener la estatuilla. Jordan también agradeció a su familia -“A mi madre y a mi padre que ha venido desde Ghana para esto”- y dedicó un reconocimiento especial al director Ryan Coogler, con quien ha colaborado en varios proyectos. “Gracias por creer en este sueño, esta visión: es un honor tan grande llamarte colaborador y amigo. Te amo, hermano”.

Jessie Buckley, quien interpretó a Agnes -la esposa de William Shakespeare- en la película “Hamnet” se quedó con la estatuilla a Mejor actriz, después de acumular prácticamente todos los premios de la temporada.

La actriz habló con visible emoción al recibir la estatuilla. “Mamá, papá, gracias por enseñarme a soñar y a seguir mi pasión”, dijo al comenzar su discurso. Agradeció también a su esposo, a quien describió como “mi mejor amigo y el padre más increíble”, y dedicó unas palabras a su hija de ocho meses. “Estoy deseando descubrir la vida contigo, me encanta ser tu madre”.

El tono de su intervención se expandió hacia una reflexión más amplia sobre la maternidad y la herencia femenina. “Hoy en el Reino Unido es el Día de la Madre, así que me gustaría dedicar esto al maravilloso caos del corazón de una madre. Todas venimos de un linaje de mujeres creativas”, añadió desde el escenario.

Fue una noche de mujeres. Autumn Durald Arkapaw hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor fotografía por su trabajo en “Sinners”. Al subir al escenario, recordó la larga ausencia de mujeres en esa categoría y aprovechó el momento para compartir el reconocimiento. Invitó a las mujeres presentes en la sala a ponerse de pie antes de dirigirles unas palabras.

“No estaría aquí si no fuera por ustedes”, afirmó. “En momentos como este he notado tanto amor de todas las mujeres”, añadió en un discurso que subrayó la importancia de abrir espacios dentro de una disciplina que durante décadas estuvo dominada casi exclusivamente por hombres.

Por otro lado, la veterana actriz Amy Madigan se llevó el Oscar a Mejor actriz de reparto por su participación en “Weapons”. Al recibir la estatuilla, Madigan ofreció un discurso cargado de gratitud y reflexión sobre su extensa carrera. “Esto es genial… todos me preguntan, han pasado 40 años... lo que es distinto es que esta vez gané a este hombre dorado”.

La ceremonia también dejó espacio para el comentario político. Cuando el actor Javier Bardem subió al escenario para presentar el premio a Mejor película internacional junto a Priyanka Chopra Jonas, hizo una pausa antes de anunciar a los nominados. “No a la guerra. Palestina libre”, dijo en inglés, provocando una reacción inmediata en la sala y en redes sociales.

Entre guiños cinematográficos -como la recreación de “El diablo viste a la moda” protagonizada por Anne Hathaway y Anna Wintour-, discursos íntimos y declaraciones políticas desde el escenario, la gala de los Oscar 2026 volvió a mostrar que, más allá de los premios, la ceremonia sigue siendo una vitrina donde el cine se cruza con la memoria, la cultura y los debates del presente.

La edición 98 de los Oscar se celebró en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California.

Momentos clave

La broma: Durante la gala de los Oscar, el presentador Conan O’Brien bromeó sobre la polémica generada por Timothée Chalamet tras sus comentarios sobre el ballet y la ópera. El comediante ironizó diciendo que la seguridad de esta edición era estricta porque “grupos de ballet y ópera” esperaban afuera. La cámara enfocó al actor, nominado por “Marty Supreme”, quien reaccionó con una risa nerviosa junto a su pareja, Kylie Jenner.

Durante la gala de los Oscar, el presentador Conan O’Brien bromeó sobre la polémica generada por Timothée Chalamet tras sus comentarios sobre el ballet y la ópera. El comediante ironizó diciendo que la seguridad de esta edición era estricta porque “grupos de ballet y ópera” esperaban afuera. La cámara enfocó al actor, nominado por “Marty Supreme”, quien reaccionó con una risa nerviosa junto a su pareja, Kylie Jenner. La ausencia: El actor Sean Penn ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por “One Battle After Another”, pero fue el único premiado que no asistió a la ceremonia. En una entrevista explicó que evita las galas por su “ansiedad social” y porque el ambiente de premios le resulta “un infierno”. El intérprete aseguró que no se trata de desdén hacia la industria, sino del malestar que le provoca la exposición pública.

El actor Sean Penn ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por “One Battle After Another”, pero fue el único premiado que no asistió a la ceremonia. En una entrevista explicó que evita las galas por su “ansiedad social” y porque el ambiente de premios le resulta “un infierno”. El intérprete aseguró que no se trata de desdén hacia la industria, sino del malestar que le provoca la exposición pública. El discurso: David Borenstein, director de la película “Mr. Nobody Against Putin”, alzó ayer un grito de denuncia para que se detengan las guerras en el mundo tras recoger el Oscar a Mejor documental. “Hay algunos países en los que en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!”, comentó Borenstein en su poderoso discurso.

David Borenstein, director de la película “Mr. Nobody Against Putin”, alzó ayer un grito de denuncia para que se detengan las guerras en el mundo tras recoger el Oscar a Mejor documental. “Hay algunos países en los que en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro, en nombre de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!”, comentó Borenstein en su poderoso discurso. El reencuentro: Durante la ceremonia, Robert Downey Jr. y Chris Evans protagonizaron un reencuentro en el escenario al ritmo del tema de “Avengers”; anunciaron la categoría a Mejor guion adaptado. Los actores celebraron el 14 aniversario del filme de Marvel Studios, estrenado en 2012. La película recaudó mil 520 millones de dólares y se convirtió en un hito al reunir a varios superhéroes en una sola historia dentro del universo cinematográfico de la franquicia.

CT