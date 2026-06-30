El cine de Hollywood llega al verano con la urgencia de reivindicarse. La primera mitad de 2026 dejó una paradoja poco común: grandes presupuestos, elencos de primer nivel y directores reconocidos no fueron suficientes para conquistar a un público cada vez más selectivo. Varias producciones que parecían destinadas a dominar la conversación terminaron convertidas en ejemplos de que el espectáculo ya no garantiza el éxito.

En una industria donde cada estreno representa cientos de millones de dólares y años de planeación, la taquilla volvió a demostrar que no existen fórmulas infalibles. Los espectadores privilegian las historias capaces de sorprenderlos, mientras que las franquicias cargan con la responsabilidad de justificar cada nueva entrega. Ya no basta con reunir estrellas o invertir fortunas en efectos especiales; el público parece exigir algo más que una marca conocida para decidir comprar un boleto.

Los hábitos de consumo también han cambiado. Las plataformas de streaming han reducido la urgencia de acudir a las salas y sólo aquellos títulos percibidos como verdaderos acontecimientos logran movilizar a las audiencias. Para los grandes estudios, el reto consiste en convencer a los espectadores de que ciertas películas merecen verse en pantalla grande y no esperar unos meses para disfrutarlas desde casa.

A ese escenario se suma un adversario inusual: el Mundial 2026, el cual concentra la atención de millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá, justamente durante el calendario de los principales estrenos cinematográficos. Las salas de cine competirán con partidos, reuniones familiares, pantallas gigantes y una conversación deportiva que dominará buena parte del verano. No es una competencia menor: históricamente los grandes eventos deportivos modifican los hábitos de entretenimiento y reducen la asistencia a los complejos cinematográficos.

Consciente del desafío, Hollywood apostará por lo seguro: franquicias consolidadas, remakes de clásicos, héroes conocidos y personajes capaces de convocar a distintas generaciones. La estrategia es clara: convertir las vacaciones en una cita obligada con el cine, apelando tanto a la nostalgia como a la espectacularidad visual. El verano será, en buena medida, una prueba para medir si las franquicias todavía conservan el poder suficiente para sostener la industria.

Entre los estrenos que buscan rescatar la taquilla están “Moana”, la cual llega a las salas de cine el 9 de julio. Con esta cinta, Disney abre la temporada con una de sus cartas más fuertes. La historia de la joven navegante que desafía el océano para salvar a su pueblo regresa ahora en formato de acción real, con Dwayne “La Roca” Johnson retomando el papel de Maui. El estudio apuesta por una combinación que ha dado resultados en los últimos años: recuperar un clásico reciente con tecnología de última generación, efectos visuales espectaculares y una historia que ya forma parte del imaginario de millones de familias. El papel de Moana lo interpretará Catherine Laga’aia.

La cinta llegará en plena etapa decisiva del Mundial, por lo que buscará convertirse en la opción ideal para el público infantil y familiar que busque una alternativa al futbol.

Por su parte, “La Odisea” llegará a las salas de cine el 16 de julio. Sin duda, si existe un director capaz de convertir una historia clásica en un acontecimiento cinematográfico, ese es Christopher Nolan. El cineasta británico adapta la epopeya de Homero con Matt Damon como Odiseo, el rey de Ítaca; mientras que Lupita Nyong’o interpreta a Helena de Troya.

La producción promete una mezcla de acción, drama y ambición visual, características que han definido la filmografía del realizador. Universal deposita buena parte de sus esperanzas en este estreno, programado para la semana final del Mundial, cuando la atención del público comenzará a regresar poco a poco a las salas de cine. Para muchos analistas, podría convertirse en una de las películas más importantes de 2026.

Finalmente, “Spider-Man: Un nuevo día” vivirá su estreno el 30 de julio. El superhéroe más popular de Marvel regresa después de los acontecimientos de “Sin camino a casa”, donde el hechizo del Doctor Strange borró la identidad de Peter Parker de la memoria de todos. Ahora, el joven héroe enfrenta una realidad completamente distinta: sin aliados, sin la protección de Tony Stark y lejos de las grandes batallas del multiverso.

La película marca el inicio de una nueva etapa para el personaje, con un tono más cercano a sus orígenes y centrado en los desafíos cotidianos de Peter Parker. Su estreno, una vez concluido el Mundial, le permitirá competir con una cartelera menos saturada y buscar el impulso suficiente para convertirse en uno de los mayores éxitos del verano.

El reto no será sencillo. Las películas de superhéroes ya no generan automáticamente el entusiasmo de hace algunos años, por lo que Marvel necesita demostrar que todavía puede reinventar a su personaje más querido.

Con estos tres títulos, Hollywood intentará cambiar la narrativa de un año que comenzó cuesta arriba. Después de varios tropiezos financieros, la industria confía en que el verano devuelva la confianza de los espectadores y reactive una taquilla que, hasta ahora, ha quedado lejos de las expectativas. La verdadera incógnita es si el público responderá al llamado o si, una vez más, demostrará que ni las franquicias más poderosas son garantía de éxito.

“Mother Mary” es un largometraje del género dramático protagonizado por Anne Hathaway. ESPECIAL

Entre guerreros y una novia

Llegamos a la mitad del año y muchos de los grandes títulos de Hollywood, lanzados el primer semestre, al final fueron pura “leña verde” que no encendió el ánimo del público. Aunque hay algunos fracasos que no se comprenden por la calidad de la película y el elenco que desplegaron en la cinta.

“Guerrero del desierto”

Inversión: 150 millones de dólares.

Recaudación: 665 mil dólares.

Ambientada en la Arabia del siglo VII y protagonizada por Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sharlto Copley y Ben Kingsley, aspiraba a convertirse en la gran épica del año. Terminó como uno de los mayores desastres financieros en la historia del cine.

“La novia”

Inversión: 90 millones de dólares.

Recaudación: 23.9 millones de dólares.

Nueva interpretación oscura del universo de “La novia de Frankenstein”, protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale. La crítica dividida y la cercanía con el estreno de otra adaptación de Frankenstein afectaron su desempeño.

“Melania”

Inversión: 70 millones de dólares.

Recaudación: 16 millones de dólares.

Documental que despertó interés inicial, pero perdió rápidamente fuerza en taquilla. Su recepción crítica tampoco ayudó a sostener el interés del público.

“En la zona gris”

Inversión: 70 millones de dólares.

Recaudación: 13.5 millones de dólares.

Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González protagonizan esta historia de agentes de élite encargados de recuperar una fortuna. Las críticas fueron tibias y el público respondió con indiferencia.

“El día del fin del mundo: Migración”

Inversión: 90 millones de dólares.

Recaudación: 43.1 millones de dólares.

Gerard Butler y Morena Baccarin interpretan a una familia que intenta sobrevivir tras el impacto de un meteoro que devasta Europa. Los efectos visuales y la recepción crítica limitaron su recorrido comercial.

“Caminos del crimen”

Inversión: 90 millones de dólares.

Recaudación: 72.9 millones de dólares.

Con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan y Halle Berry, el filme recibió buenas críticas, pero nunca logró despertar suficiente interés entre el público para recuperar su inversión.

“Mother Mary”

Inversión: 20 millones de dólares.

Recaudación: 2.5 millones de dólares.

Drama protagonizado por Anne Hathaway y Michaela Coel que fue elogiado por la crítica, pero cuya limitada promoción impidió que encontrara espectadores.

“I Love Boosters”

Inversión: 20 millones de dólares.

Recaudación: 8.6 millones de dólares.

Comedia sobre un grupo de ladronas que busca vengarse de la industria de la moda. Aunque obtuvo excelentes comentarios de la crítica, el público nunca respondió en las salas.

“El mensaje del hombre muerto”

Inversión: 15 millones de dólares.

Recaudación: 3.7 millones de dólares.

Dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Bill Skarsgard, Dacre Montgomery y Al Pacino, destacó por las actuaciones, especialmente la del veterano actor, pero no logró traducir ese reconocimiento en boletos vendidos.

“Regreso a Silent Hill”

Inversión: 23 millones de dólares.

Recaudación: 12 millones de dólares.

El esperado regreso de la popular franquicia de terror decepcionó a buena parte de los seguidores, quienes criticaron que privilegiara el espectáculo visual sobre la historia.

“Psycho Killer”

Inversión: 10 millones de dólares.

Recaudación: 2.5 millones de dólares.

El thriller protagonizado por Georgina Campbell y James Preston Rogers no cumplió las expectativas del género y terminó con una de las peores recepciones críticas del año.

CT