Los “motivos y protagonistas” de la migración han cambiado en la última década, marcada por las crisis ambientales y fronterizas, afirma el cineasta Joaquín del Paso, quien señala que el cine mexicano debe mirar lo que ocurre en la frontera con Estados Unidos, pero también a los migrantes varados en nuestro país, como retrata en su película “El jardín que soñamos”.

“Desde hace décadas estamos saturados de historias de mexicanos que cruzan a Estados Unidos, pero casi no se habla de lo que ocurre aquí, en México, de quienes se quedan en el olvido. Creíamos que los mexicanos éramos los únicos protagonistas, pero también hay otras personas que merecen ser escuchadas”, sostiene el realizador al reflexionar sobre la cinta que competirá en la sección Panorama de la Berlinale a partir del 12 de febrero.

Para capturar la realidad de los miles de migrantes varados en México, Del Paso decidió adentrarse en los bosques mexicanos de oyamel y pino -hogar de la mariposa monarca y también territorio de los carteles de la droga- para contar la historia de una familia de migrantes haitianos que enfrenta la tala ilegal.

El director de “El hoyo en la cerca” (2021) ha buscado a lo largo de su trayectoria fílmica desarrollar una postura crítica ante los sistemas que oprimen culturas como la haitiana, que, además de huir de la violencia histórica del neocolonialismo de Estados Unidos y Francia, enfrenta la “desventaja” de ser una población migrante que no habla español.

“Los haitianos son extranjeros y extraños en cualquier tierra”, señala al resaltar la dificultad de migrar en una lengua hablada por tan pocos, como el criollo haitiano, idioma oficial de Haití junto con el francés.

Durante la grabación, Del Paso observó el largo desplazamiento de las familias haitianas que, en la espera por cruzar, terminan varadas en algunos de los sitios más peligrosos de México, como los bosques de Michoacán o Estados del Centro del país, como Guanajuato y el Estado de México, donde -argumenta- “hay indicios de que la madera se utiliza como moneda de cambio para comprar fentanilo”.

“El jardín que soñamos” se rodó en 2024 y terminó su edición pocos días antes de participar en la sección Panorama, donde compiten 37 títulos de 36 países, entre ellos España, Brasil y Paraguay.

CT