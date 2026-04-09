En una cartelera dominada por franquicias y fórmulas reconocibles, la película “Buena suerte, diviértete, no mueras” propone un escenario incómodo: el fin del mundo provocado por la inteligencia artificial y observado a través del humor negro. La nueva cinta dirigida por Gore Verbinski plantea una historia distópica que combina ciencia ficción, comedia y crítica social, apostando por una narrativa caótica que busca cuestionar la relación contemporánea entre tecnología y humanidad. La cinta llega a salas de cine hoy, 9 de abril.

La trama inicia con una escena que marca el tono del filme. Un hombre que asegura venir del futuro irrumpe en una cafetería de Los Ángeles con explosivos atados al cuerpo y un detonador en la mano. Su intención es reclutar a desconocidos para evitar el inminente colapso del planeta causado por una inteligencia artificial (IA) fuera de control. El personaje, interpretado por Sam Rockwell, se convierte en el eje de una misión contrarreloj donde la paranoia y el absurdo avanzan de la mano.

Dirigida por Verbinski y escrita por Matthew Robinson, la película tardó varios años en concretarse. El realizador explicó que el proyecto llegó a sus manos en 2017, pero enfrentó dificultades para producirse en un contexto donde las historias originales encuentran menos espacio dentro de la industria.

“Los estudios quieren secuelas, los espectadores están esclavizados por sus algoritmos y la franquicia cinematográfica ha comenzado a perder su encanto”, señaló el director. “Mientras tanto, las audiencias dicen que quieren algo nuevo, pero no siempre se presentan cuando alguien se atreve a hacerlo. Esto es algo nuevo, ahora vayan a verlo”, agregó.

El relato avanza a partir de una estructura fragmentada que alterna acción frenética con episodios centrados en los personajes que se suman al improbable equipo encargado de salvar al mundo. Entre ellos aparecen Mark y Janet (Michael Peña y Zazie Beetz), una pareja de docentes que enfrenta una realidad escolar dominada por jóvenes absorbidos por sus teléfonos; Susan (Juno Temple), una madre que pierde a su hijo durante una tragedia escolar y luego lo ve regresar como un clon; e Ingrid (Haley Lu Richardson), una joven cuya condición física la vuelve incompatible con la tecnología, al punto de sangrar cuando se expone al Wi-Fi.

Estas historias, presentadas casi como capítulos independientes, amplían la mirada de la película hacia distintas formas de alienación tecnológica y social. El resultado es una mezcla de géneros que oscila entre la sátira distópica, el cine fantástico y la comedia negra, con momentos que incluyen desde criaturas improbables hasta episodios de violencia estilizada.

La película propone una crítica directa a la dependencia digital, la desconexión emocional y el impacto ambiental de una sociedad dominada por la tecnología. En distintos momentos, el planeta aparece como un espacio deteriorado mientras los personajes intentan comprender un mundo mediado por algoritmos y simulaciones virtuales. El humor negro funciona como vehículo principal para abordar estos temas sin recurrir a discursos explícitos.

Visualmente, la película apuesta por una estética cercana al cómic y al videojuego, reforzando la sensación de sobreestimulación constante que atraviesa a sus personajes. Cada vez que la inteligencia artificial invade la vida cotidiana, la puesta en escena enfatiza el caos y la saturación de estímulos que define el mundo planteado por la historia.

CT