La BBC infringió sus normas editoriales al emitir de manera involuntaria un insulto racista durante la entrega de los premios de cine BAFTA el pasado febrero, según determinó ayer en un informe la Unidad Ejecutiva de Quejas de la emisora pública británica (ECU por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió durante la retransmisión de los BAFTA, en la que John Davidson, que padece el síndrome de Tourette, pronunció “involuntariamente” la palabra “nigger” (forma despectiva de “negro”) mientras se presentaba uno de los galardones.

Davidson es un activista escocés que defiende los derechos de las personas con síndrome de Tourette y cuyo caso ha inspirado la película “Incontrolable”.

Cabe señalar que este momento incómodo ocurrió cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo se encontraban presentando un premio.

La ECU concluyó que las normas editoriales se infringieron involuntariamente al emitir el término ofensivo y al no eliminarlo de la retransmisión en diferido de la ceremonia, pero una tercera infracción se produjo cuando la palabra no se suprimió de la versión del programa en iPlayer hasta la mañana siguiente.

“Hubo confusión en el equipo sobre si la palabra racista era audible en la grabación. Esto provocó un retraso antes de que se decidiera eliminar la grabación de iPlayer”, precisa el informe.

En opinión de la ECU, este retraso fue un grave error, ya que no había certeza de que la palabra se pudiera escuchar. “El hecho de que la grabación sin editar permaneciera disponible durante tanto tiempo agravó la ofensa causada por la inclusión involuntaria de la palabra ‘nigger’ en la emisión”, subraya la ECU.

Cabe señalar que el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por tics motores y vocales involuntarios, rápidos y repetitivos, que empiezan en la adolescencia. Aunque es incurable, los síntomas suelen mejorar en la edad adulta.

Con información de EFE

CT