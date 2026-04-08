A unas semanas de su séptima edición, el Festival Akamba se prepara para volver a uno de los escenarios más distintivos de la oferta cultural y musical de Jalisco: los campos de agave que rodean el municipio de Tequila. El encuentro se realizará el 25 de abril de 2026 en los terrenos de la destilería José Cuervo, en una jornada que combinará música electrónica, arte y gastronomía dentro de un paisaje que forma parte de la identidad cultural no solo de nuestro estado, sino de México.

La programación musical continúa siendo uno de los ejes principales de Akamba, con una selección de artistas que refleja tendencias recientes de la escena electrónica internacional. Entre los DJ de la edición 2026 se encuentra el productor alemán Ben Böhmer, reconocido por sus presentaciones en formato live, así como la DJ estadounidense The Blessed Madonna y el brasileño Mochakk, una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro de la escena electrónica actual. A ellos se suman proyectos como Adam Ten, Mita Gami, Tripolism, Zombies in Miami y María Nocheydía, quienes representan distintas vertientes del panorama electrónico contemporáneo.

Además del componente musical, Akamba incorpora propuestas de arte inmersivo y gastronomía que complementan la experiencia del público. La presencia de espacios gastronómicos y zonas de descanso responde a la intención de ofrecer una jornada prolongada en un entorno abierto, donde los asistentes puedan recorrer distintas áreas del recinto mientras disfrutan de la programación artística, integrando entretenimiento con la contemplación del paisaje agavero.

Para la edición 2026, también se reforzarán las condiciones logísticas del evento, con áreas de sombra y puntos de hidratación distribuidos en el recinto, medidas que buscan mejorar la estancia de los asistentes. Con boletos disponibles desde $1890 pesos, Akamba es una de las propuestas musicales más visibles dentro de Jalisco, al ofrecer una experiencia que articula música, arte y entorno natural en un mismo espacio. La permanencia del festival a lo largo de siete ediciones refleja el interés por eventos que integran la música electrónica con uno de los escenarios más representativos de la región.

Visita el sitio http://akamba.mx para saber más.

CT