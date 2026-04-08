Nana Calistar: Horóscopos de HOY jueves 9 de abril

Con su estilo sin filtros y directo al punto, Nana Calistar presenta los horóscopos para este 9 de abril, cargados de verdades y advertencias.

Las predicciones para cada signo del zodiaco llegan con mensajes claros en temas de amor, familia y crecimiento personal, dejando en evidencia que ya no es momento de evadir responsabilidades, sino de tomar decisiones, poner límites y enfrentar lo que venga.

Aries

Este 9 de abril ya no es de hacerte el que no pasa nada. Los temas familiares siguen pendientes y alguien tiene que madurar… y sí, te toca. Si sabes que también te equivocaste, guarda el orgullo y da el primer paso. No todo es tener la razón, sino arreglar lo que vale la pena. Un mensaje o una actitud diferente puede cambiar todo, pero si te quedas cruzado de brazos, nada se va a mover.

Tauro

Este 9 de abril te sigue moviendo el tapete con chismes o cosas del pasado, pero la clave está en cómo reaccionas. Si tu ex anda hablando, déjalo. Entre más te enganches, más pierdes. La mejor respuesta es el silencio y avanzar. Quien te conoce sabe perfectamente quién eres, así que no desgastes energía en demostrar nada.

Géminis

Andas evolucionando, sí, pero también con la lengua más suelta de lo normal. Este 9 de abril podrías decir cosas que lastimen sin necesidad. No todo lo que piensas se tiene que soltar así de golpe. Aprende a medirte, porque podrías afectar a gente que sí te quiere y luego te vas a arrepentir.

Cáncer

Este 9 de abril te deja claro que no tienes que darle explicaciones a nadie. Hay gente opinando de más y queriendo controlar tu vida, pero es momento de poner límites. Tu vida es tuya, tus errores también, pero también tus aprendizajes. No vivas para cumplir expectativas ajenas.

Leo

Se viene carga pesada este 9 de abril, pero no es para que te quejes, sino para que saques carácter. En el trabajo o pendientes, habrá presión y gente queriendo aventarte responsabilidades. Organízate, pon límites y no regales tu energía. Si no te aplicas, se te va a juntar todo y terminarás más estresado de lo necesario.

Virgo

Este 9 de abril te cae como golpe de realidad: no todo es mala suerte, también es falta de constancia. Tienes todo para lograr lo que quieres, pero te gana la flojera o la duda. Ya basta de pretextos. Mientras tú lo piensas, alguien más ya lo está haciendo.

Libra

Te toca verte al espejo, pero al incómodo. Este 9 de abril tus inseguridades pueden jugarte en contra. Si tienes pareja, cuidado con celos y reclamos sin sentido. No todo es traición, muchas veces es tu mente haciéndote historias. Si sigues así, podrías cansar a quien más quieres.

Escorpión

Este 9 de abril necesitas trabajar la paciencia. Estás rodeado de personas con actitudes que no entiendes, pero tampoco eres fácil cuando te pones intenso. Baja la crítica y sé más tolerante. No todo tiene que ser a tu manera.

Sagitario

Día movido e intenso. Este 9 de abril te saca de tu zona cómoda, pero también te pide dejar de ilusionarte tan rápido. No armes historias completas con alguien que apenas conoces, sobre todo en redes. No todo es lo que parece.

Capricornio

Este 9 de abril te trae una lección fuerte. Alguien llega a tu vida a hacerte sentir lo que tú hiciste en el pasado. No es castigo, es aprendizaje. Duele, pero te abre los ojos. La vida siempre cobra cuentas pendientes.

Acuario

Te cae un jalón de orejas este 9 de abril. Has estado perdiendo tiempo en cosas que no te dejan nada. Ya deja de hacerte el loco y enfócate en lo importante. Si no cambias, seguirás estancado.

Piscis

Este 9 de abril te recuerda que el amor sí existe, pero no es para que te emociones con cualquiera. Puede aparecer alguien interesante, pero ve con calma. No todo lo que empieza bonito termina siendo lo que necesitas.

MF