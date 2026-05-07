La cuenta regresiva para el regreso de uno de los torneos más violentos y populares de la cultura pop ya comenzó. “Mortal Kombat II” llega hoy a los cines con la promesa de ofrecer una adaptación mucho más cercana al espíritu del videojuego que marcó generaciones, ahora con una escala mayor, más combates, fatalities explícitos y una guerra entre reinos que busca conquistar tanto a los fanáticos veteranos como a nuevos espectadores.

Después de la recepción dividida que tuvo la película de 2021, la nueva entrega dirigida nuevamente por Simon McQuoid apuesta por corregir varios de los puntos más criticados de su antecesora. Esta vez, la historia se enfoca de forma más directa en el torneo y en el enfrentamiento entre campeones, dejando atrás gran parte del desarrollo que giraba alrededor de Cole Young, personaje que no logró conectar completamente con la audiencia.

La producción fue impulsada por Warner Bros. Pictures y busca consolidar el universo cinematográfico de la franquicia creada por Ed Boon y John Tobias, elevando el espectáculo visual y recuperando el tono irreverente, brutal y excesivo que convirtió a la saga en un fenómeno mundial desde los años noventa.

Uno de los principales atractivos de la secuela es la llegada de Karl Urban como Johnny Cage, personaje emblemático del videojuego que ahora toma un rol central dentro de la historia. En esta versión, Cage aparece como una estrella de acción en decadencia que, pese a su ego y sarcasmo, termina convertido en una pieza fundamental para la defensa de Earthrealm ante la amenaza de Shao Kahn.

“Debo decir que entrar a ‘Mortal Kombat II’ fue, por mucho, el reto físico más desafiante que he emprendido en una producción. Las habilidades requeridas representaron una curva de aprendizaje exponencial que nunca había encontrado. Me sentía un poco aterrado, porque entras a una película con artistas marciales consumados como Ludi o Lewis Tan”, compartió Urban en recientes entrevistas.

El actor relató que el proceso de preparación fue especialmente demandante debido al nivel físico que exigía el proyecto. “Cuando me dieron el papel se lo dije a mis dos hijos, con quienes jugaba y me dijeron: ‘no lo arruines’. Para mí fue una inmersión profunda en el mundo de las artes marciales. Así que fui a un torneo de karate en Nueva Zelanda para conocer la cultura, después aprendí a moverme, desarrollé agilidad y velocidad”.

Urban también adelantó que el Johnny Cage de esta película se distancia de la caricatura egocéntrica tradicional para mostrar una versión más vulnerable. “Logramos algo cool porque Johnny no es un personaje alimentado por el ego, sino alguien muy desanimado”, añadió.

Las primeras reacciones de críticos y seguidores de la franquicia han destacado precisamente la incorporación de Johnny Cage como uno de los elementos que redefinen el tono de la película. Su humor irreverente y energía ochentera aportan un equilibrio entre violencia y comedia que muchos consideraban ausente en la cinta anterior.

A la par de Urban, la secuela suma nuevos personajes icónicos del videojuego. Adeline Rudolph interpretará a Kitana, la princesa de Edenia que emerge como figura clave dentro de la resistencia contra Outworld. Mientras tanto, Tati Gabrielle dará vida a Jade, guerrera experta en combate con bastón bo y aliada inseparable de Kitana.

La amenaza principal recaerá sobre Martyn Ford, quien interpretará a Shao Kahn, emperador de Outworld y uno de los villanos más reconocibles de la saga. A ellos se unen Damon Herriman como Quan Chi, Ana Thu Nguyen como Sindel y CJ Bloomfield como Baraka.

Abraza su lado más salvaje

La película también traerá de regreso a buena parte del elenco original encabezado por Lewis Tan como Cole Young, Hiroyuki Sanada como Scorpion, Jessica McNamee como Sonya Blade, Mehcad Brooks como Jax, Ludi Lin como Liu Kang, Josh Lawson como Kano, Tadanobu Asano como Raiden, Chin Han como Shang Tsung y Joe Taslim como Bi-Han, ahora transformado en Noob Saibot.

Las primeras impresiones alrededor del filme coinciden en que la secuela finalmente abraza el exceso visual que caracteriza a “Mortal Kombat”. A diferencia de la entrega de 2021, que fue señalada por fragmentar las escenas de pelea y evitar el torneo central, esta nueva versión apuesta por combates más largos, violentos y espectaculares.

Cabe señalar que uno de los aspectos más celebrados ha sido precisamente la presencia de fatalities explícitos y secuencias de acción que remiten directamente a la experiencia arcade del videojuego. El humor también toma un papel más importante gracias a personajes como Johnny Cage y Kano, quienes funcionan como motores de la comedia dentro de un universo marcado por sangre, entrañas y destrucción.

La producción arrancó oficialmente en junio de 2023 en Australia dentro de los Village Roadshow Studios. El rodaje tuvo una pausa debido a la huelga SAG-AFTRA, pero retomó actividades meses después para concluir a inicios de 2024. Posteriormente, la película sufrió un retraso en su calendario de estreno y finalmente quedó programada para mayo de 2026.

Sinopsis

La nueva entrega de la exitosa franquicia de videojuegos llega cargada de tensión, violencia y adrenalina en toda su brutal grandeza. En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans -con la esperada incorporación de Johnny Cage- deberán enfrentarse en una batalla definitiva, despiadada y sin reglas, para frenar el oscuro dominio de Shao Kahn, cuya amenaza pone en peligro al Reino de la Tierra y a todos sus defensores.

CT