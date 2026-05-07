En Guadalajara, el Día de las Madres suele vivirse alrededor de una mesa. Desde temprano, las calles comienzan a llenarse de familias que buscan desayunar juntas, compartir una comida larga o cerrar la noche con una cena acompañada de vino, música y conversación. La ciudad ha convertido esa fecha en una de sus jornadas gastronómicas más activas: cafeterías de barrio, terrazas en el Centro Histórico y restaurantes especializados.

La oferta es amplia y diversa. Hay espacios donde el protagonismo es para los desayunos abundantes y la atmósfera doméstica; otros prefieren construir experiencias más pausadas, enfocadas en la técnica culinaria o en la vista urbana. Guadalajara permite recorrer distintos registros gastronómicos en una sola ciudad: desde la cocina del maíz trabajada de forma artesanal hasta una trattoria napolitana con horno de leña o un rooftop frente a la Catedral Metropolitana. Pensar en dónde llevar a mamá este 10 de mayo implica, también, pensar qué tipo de experiencia se quiere compartir. La escena gastronómica tapatía ofrece posibilidades para distintos presupuestos y ritmos, pero todas parten de una misma idea: convertir la comida en un espacio de encuentro con mamá.

Piggy Back: Desayunos entre plantas, café y colores en la Americana

En la colonia Americana, el restaurante Piggy Back es uno de los sitios más visitados para desayunar. El espacio se erige en una casa de los años cincuenta transformada en cafetería y restaurante, que trabaja una línea de desayunos mexicanos contemporáneos donde destacan los chilaquiles, los platillos con huevo y el café de especialidad. Piggy Back fue concebido como un punto de encuentro alrededor de las mañanas, una idea que se percibe desde que se entra al lugar. El restaurante abre todos los días de 09:00 a 15:00 horas, por lo que funciona especialmente bien para quienes buscan comenzar el Día de las Madres con un desayuno largo y sin prisa. La colonia Americana, además, permite complementar la visita con caminatas por sus calles arboladas y cafeterías cercanas.

Pinocchio: Cocina napolitana y hornos de leña

Para quienes buscan una comida o cena más tradicional para las madres, enfocada en la cocina italiana, Pinocchio ofrece una experiencia construida alrededor de las recetas napolitanas y el ambiente de trattoria clásica. El restaurante trabaja con harina Caputo -uno de los referentes tradicionales de la pizza napolitana- y hornea sus pizzas con leña de encino, lo que aporta un aroma ahumado y una textura distinta a la masa.

El espacio está inspirado en el universo de Pinocho, de Carlo Collodi, y juega con elementos visuales que mezclan jardín, terraza y comedor interior. La experiencia cambia dependiendo de la hora del día: al mediodía se percibe como un restaurante luminoso y familiar; por la noche, las luces cálidas y el movimiento transforman el ambiente en algo más íntimo que puede resultar novedoso para las madres. Pinocchio tiene sucursales en Chapalita, Chapultepec, Providencia y Galerías Santa Anita.

Piso Siete: Guadalajara vista desde las alturas

En el corazón del Centro Histórico, el rooftop Piso Siete, ubicado dentro del hotel DoubleTree by Hilton Guadalajara Centro Histórico, ofrece una experiencia distinta para las madres: aquí el protagonismo se reparte entre la cocina y la vista panorámica hacia la Plaza de Armas y la Catedral Metropolitana. Gran parte de su atractivo radica en la manera en que el espacio dialoga con la ciudad. Desde la terraza pueden observarse algunos de los edificios más representativos del Centro Histórico mientras cae la tarde y comienzan a encenderse las luces de la zona.

El lugar está dividido en distintas áreas: terraza, comedor y zona de bar. Cada una tiene una atmósfera distinta, lo que permite adaptar la experiencia de acuerdo con el tipo de celebración. Hay familias que llegan por la vista y terminan quedándose por horas entre cócteles y música; otras buscan simplemente una cena tranquila frente a uno de los paisajes urbanos más reconocibles de Guadalajara.

Piso Siete se ha convertido en una referencia gastronómica y turística dentro del Centro, especialmente para visitantes que buscan observar la ciudad desde otro ángulo. En el Día de las Madres, funciona como una opción para quienes quieren transformar la comida en una experiencia más amplia, ligada al paisaje urbano, y para brindar a las madres una experiencia panorámica.

Xokol: El maíz como memoria y experiencia compartida

En Santa Tere, lejos de las terrazas panorámicas y de los restaurantes más orientados al turismo convencional, Xokol ha construido una de las propuestas gastronómicas más reconocidas de la ciudad a partir de un ingrediente fundamental: el maíz. El restaurante trabaja desde técnicas tradicionales como la nixtamalización, el uso de metate y la cocción en comal o brasas. Aquí la tortilla deja de ser acompañamiento y se convierte en eje de la experiencia culinaria. Cada preparación parte del maíz y de su transformación artesanal.

Xokol funciona como un espacio de investigación gastronómica y recuperación de memoria culinaria. En una fecha como el 10 de mayo, llevar a una madre a un lugar como Xokol implica también reconocer el vínculo histórico entre cocina, memoria familiar y transmisión de conocimiento. Muchas de las técnicas y sabores que aparecen en el restaurante sobreviven precisamente gracias a generaciones de mujeres que mantuvieron vivas esas prácticas en cocinas domésticas.

Una ciudad que celebra alrededor de la mesa

Al final, más allá del presupuesto o del tipo de cocina, el sentido de la celebración suele ser el mismo: compartir tiempo. Guadalajara encuentra en sus restaurantes una manera de convertir la comida en experiencia emocional y espacio de convivencia. Este 10 de mayo, la ciudad volverá a llenarse de mesas ocupadas, brindis familiares y sobremesas largas. Entre chilaquiles, pizzas al horno de leña, maíz criollo y vistas hacia la Catedral, cada restaurante propondrá una manera distinta de agradecer, celebrar y permanecer con las madres.

CT