Nana Calistar: Horóscopos para HOY 7 de mayo de 2026

Las predicciones de Nana Calistar para este jueves 7 de mayo de 2026 llegan cargadas de cambios emocionales, oportunidades en el amor, reflexiones personales y advertencias sobre la salud y las relaciones.

Los colores y números de la suerte también jugarán un papel importante para cada signo zodiacal durante esta jornada.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo tendrán un día marcado por los recuerdos y los reencuentros inesperados. Una amistad del pasado podría regresar para mover emociones que parecían superadas. Además, el rojo intenso será el color ideal para atraer pasión y seguridad, mientras que los números 2, 7 y 9 podrían traer buena fortuna.

Tauro

La energía estará completamente a favor de Tauro en temas económicos y laborales. Todo lo que se inicie durante estos días tendrá altas probabilidades de crecer rápidamente y dar resultados positivos. El verde esmeralda ayudará a potenciar la abundancia y la estabilidad, acompañado de los números 1, 3 y 5.

Géminis

Será momento de hablar claro y dejar de guardar emociones. Las predicciones indican que Géminis necesitará expresar lo que siente sin miedo a incomodar a los demás. El azul eléctrico ayudará a ordenar ideas y recuperar claridad mental. Sus números de la suerte serán el 3, 6 y 8.

Cáncer

Los cambios positivos comienzan a acercarse, aunque el principal reto será dejar atrás los pensamientos negativos y la tendencia a sabotearse emocionalmente. El blanco aperlado favorecerá la tranquilidad y la protección. Los números afortunados serán el 2, 7 y 1.

Leo

Se aproxima una etapa de movimientos importantes relacionados con viajes, cambios o incluso oportunidades fuera del país. Las personas de este signo sentirán deseos de romper con la rutina y comenzar desde cero. El naranja quemado será el color ideal para atraer abundancia y confianza. Sus números serán el 11, 24 y 39.

Virgo

El carácter fuerte podría meter a Virgo en algunos problemas si no controla sus impulsos. La recomendación será pensar antes de hablar para evitar conflictos innecesarios. El color vino ayudará a fortalecer la seguridad personal, mientras que los números 8, 19 y 41 atraerán buena energía.

Libra

Las predicciones apuntan a que Libra deberá enfocarse seriamente en su bienestar físico y emocional. Será momento de dejar la procrastinación y recuperar hábitos saludables para sentirse mejor consigo mismo. El azul rey favorecerá la estabilidad y los números de la suerte serán el 6, 12 y 27.

Escorpión

Aunque intentará aparentar fortaleza, Escorpión atravesará una etapa emocional intensa. Las cartas astrales recomiendan dejar de ocultar sentimientos y comenzar a sanar lo que sigue afectando internamente. El negro con rojo ayudará a cerrar ciclos y protegerse de energías negativas. Sus números serán el 3, 17 y 28.

Sagitario

La salud será el tema más importante para Sagitario. Las predicciones advierten sobre la necesidad de mejorar hábitos alimenticios y descansar mejor para evitar problemas físicos más adelante. El amarillo mostaza potenciará la claridad y la energía positiva. Sus números serán el 3, 2 y 1.

Capricornio

Los sentimientos podrían intensificarse hacia una amistad cercana, aunque existirá incertidumbre sobre si el interés es correspondido. La recomendación será no precipitarse emocionalmente. El café oscuro aportará estabilidad mental y emocional. Los números de la suerte serán el 9, 14 y 31.

Acuario

Acuario comenzará a identificar quiénes realmente aportan valor a su vida y quiénes solo aparecen por conveniencia. Será una etapa importante para poner límites y cuidar más la energía personal. El plateado favorecerá la claridad e inteligencia emocional. Sus números serán el 4, 13 y 25.

MF