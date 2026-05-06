Durante las últimas horas, el nombre de Vadhir Derbez ha estado en el ojo del huracán en el mundo de la farándula, luego de que el actor mexicano fuera señalado por presunto abuso sexual. De acuerdo con las acusaciones, el supuesto delito habría ocurrido contra una joven de 19 años con la que participó en un videoclip.

La joven presentó la denuncia el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. En la carpeta de investigación se señala que los hechos presuntamente ocurrieron al interior de un camerino, donde habría habido tocamientos indebidos.

Tras darse a conocer el caso, el hijo de Eugenio Derbez rompió el silencio y confirmó que existe una denuncia en su contra. No obstante, Vadhir aseguró que las acusaciones son falsas y afirmó que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar ante las autoridades que el presunto abuso nunca ocurrió.

"No quiero decir mucho, prefiero que mi abogado les cuente, pero sí estoy dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que la paso, solo quiero que esto se clarifique. No pasó nada. Ese es el tema", dijo el actor en una entrevista para el programa “De primera mano”.

Finalmente, el abogado del actor mencionó más detalles sobre el caso y aseguró que, desde un inicio, tuvieron conocimiento de la acusación a través de un presunto intento de extorsión.

"Nosotros primero nos enteramos no por medios oficiales, fue por una extorsión porque le llegan mensajes por Instagram y diversas redes pidiéndole dinero porque había cometido un abuso sexual contra una señorita. Él obviamente niega dar el dinero (…) nos empiezan a precisar que presuntamente hubo acontecimientos en Coyoacán, la locación del video, le empiezan a decir que tienen información, le mandan extractos de lo que aparentemente es la carpeta de investigación", finalizaron.

MF