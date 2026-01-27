Bruno Mars llegó al metaverso para demostrar, una vez más, el impacto que tiene su música y su presencia en la cultura pop de todo el mundo.

El cantante estadounidense se unió con Roblox para ofrecer un concierto virtual que logró reunir a un público de más de 12.7 millones de espectadores/jugadores, rompiendo récords de audiencia en la plataforma y estableciendo un hito en el entretenimiento digital.

Este suceso es la clara muestra de cómo el metaverso ha dejado de ser un extraño terreno, y se está convirtiendo en un espacio real donde cada día más gente comparte experiencias y emociones, y busca conexión.

El concierto virtual de Mars se llevó a cabo el pasado 17 de enero en el minijuego más viral y popular de Roblox, Steal a Brainrot. Este evento logró reunir a más de 12.7 millones de jugadores, rompiendo un récord de audiencia en la plataforma y convirtiéndose en una cifra histórica para el entretenimiento interactivo y los eventos musicales virtuales.

La experiencia, que duró aproximadamente siete minutos y fue creada exclusivamente para la plataforma, presentó a Bruno Mars interpretando su último sencillo "I Just Might", el primer lanzamiento de su nuevo álbum "The Romantic"; así como el clásico y aclamado tema "Locked Out of Heaven".

Durante el concierto, los asistentes también pudieron interactuar con contenido exclusivo de la experiencia. Asimismo, estuvo incluida la posibilidad de coleccionar rasgos temáticos del cantante y obtener el brainrot de edición limitada, "Brunito Marsito".

Con esta puesta en escena, el cantante demostró que los shows virtuales pueden ofrecer experiencias valiosas, con escenarios imposibles de replicar en la vida real (como sus múltiples avatares de él mismo), efectos visuales impactantes y coreografías únicas.

El usuario de TikTok, @tiogerath, compartió a su perfil un video de la presentación completa del cantante, donde se observa el impresionante cambio de escenario entre canciones y da un vistazo a cómo se pudo vivir la experiencia virtual.

Lo puedes ver completo aquí:

