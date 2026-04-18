La historia reciente de Cruz Azul llega a la pantalla desde una perspectiva que se aleja del recuento deportivo para concentrarse en una trama institucional marcada por disputas internas, señalamientos judiciales y una larga acumulación de tensiones. “Azul Oscuro, Azul Celeste”, documental dirigido por Carlos Carrera y Carlos Bátiz, tendrá su primera exhibición hoy, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), antes de su estreno comercial en salas del país.

La película reconstruye el periodo en que Guillermo “Billy” Álvarez encabezó la cooperativa y el club, desde 1988 hasta su salida en 2020. Su línea narrativa se concentra en los hechos extracancha: las acusaciones por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada; la fractura interna de la cooperativa; y el efecto que todo ello tuvo en una institución que no sólo pertenece al mundo del futbol, sino también a la historia industrial de México.

En entrevista con EL INFORMADOR, el productor Arturo González explicó que el proyecto surgió cuando los directores comenzaron a acercarse a personas vinculadas con Cruz Azul y encontraron una historia mucho más compleja de lo que normalmente circulaba en la conversación pública.

“Carlos Bátiz y Carlos Carrera, los directores, tuvieron un acercamiento con algunos miembros de Cruz Azul. Cuando empezaron a contarles la historia real de la cooperativa, surgieron algunos temas de escándalo, corrupción y crimen bastante fuertes, y obviamente surgió que los medios de comunicación no contaban con la información completa”, dice.

“Entonces ellos decidieron contar la historia, de alguna manera esclarecer lo sucedido, porque hay muchas versiones y, cuando se habla de futbol, de la cooperativa, del equipo, hay muchas cosas dispersas por todos lados. Lo que ellos decidieron fue aterrizar esa información y basarla en un documental para contar la historia”, señaló.

Ese punto de partida marcó el tono de la película. El documental no se propone únicamente ordenar datos, sino seguir la huella de una red de decisiones, disputas y estructuras de poder que rebasan el ámbito deportivo. La historia de Cruz Azul aparece así como un caso que toca al mismo tiempo el mundo empresarial, el sindicalismo, la justicia mexicana y la relación emocional que millones de aficionados mantienen con el club. González considera que una de las razones por las que el proyecto resulta delicado es precisamente porque no se trata de un episodio cerrado. En este caso, la materia del documental sigue produciendo consecuencias en el presente, y eso vuelve más exigente el trabajo de investigación y de exposición pública.

“Todo es un registro de la verdad de nuestro país. La idea es justamente seguir buscando contar la verdad y sacar de la duda a tanta gente que sigue a la cooperativa. En temas de construcción, por ejemplo, se trata de una historia con muchísima trayectoria. Es la primera cementera del país y, de alguna manera, ha construido gran parte del país. Y también en la parte del equipo de fútbol tiene muchísimos aficionados que se merecen conocer la historia y tener acceso a la verdad”, afirmó.

Sin duda, con esta película, la crisis de Cruz Azul abandona por un momento la lógica de la nota dispersa y del rumor permanente para entrar al terreno del documental, donde los hechos pueden ser ordenados, confrontados y puestos en perspectiva. El resultado, según su equipo, no pretende clausurar la discusión, sino abrirla.

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El reto de contar la historia

El proceso de reunir voces para el documental implicó buscar a distintos personajes involucrados en el conflicto. No todos aceptaron participar, pero el equipo sí logró sumar testimonios de personas cercanas a distintas etapas de la historia: miembros del equipo, integrantes de la cooperativa y personas que, aunque ya no forman parte de la estructura, aportan una perspectiva desde dentro.

“Obviamente se buscó hablar con las personas señaladas en la historia, con distintos personajes involucrados. Se hizo el acercamiento para platicar con ellos y escuchar su versión. Sin embargo, en algunos casos se obtuvieron respuestas negativas. Ha habido gente que sí ha estado abierta y que ha cooperado contando su historia, y otros que prefieren reservar su opinión, lo cual también es muy válido”.

“Entonces, la verdad es que hemos tenido buena respuesta en general, tanto de miembros del equipo de futbol como de miembros de la cooperativa, gente que ya no está en funciones y que de alguna manera tiene que ver con su testimonio y su parte de la historia. Al final, son varias etapas las que se cubren en el documental, y se dividen en diferentes momentos: las etapas de bonanza y las etapas más críticas. Todo eso se aborda en el documental y lo hace tener distintos puntos de interés, que además se relacionan con la historia de México”, explicó.

Esa relación con la historia nacional fue uno de los elementos que convencieron a González de sumarse al proyecto. Para él, la película no sólo habla de Cruz Azul, sino de una manera de ejercer el poder que se ha repetido en distintos espacios del país. “Me llamó justamente eso: el poder contar una historia que la verdad no todo el mundo conoce. Ha habido muchos abusos, gente que está en posiciones de poder y que, en lugar de hacer las cosas bien y ayudar al prójimo, busca beneficiarse a sí misma. Creo que esa es una dinámica que este país ha vivido por muchísimos años”, comentó.

La película llegará primero al FICG, una plataforma que el productor considera especialmente valiosa por el peso que tiene dentro del circuito nacional. En ese marco, el documental podrá ser visto como una pieza cinematográfica, pero también como una intervención en una discusión pública que sigue abierta.

“La verdad es que fue una oportunidad muy importante que nos dio el festival para poder presentar el proyecto antes de su estreno comercial. Nos permite mostrarlo en un festival tan importante para nuestro país, con una película dirigida por Carlos Carrera y Carlos Bátiz, que habla de toda esta historia que es muy actual. Siguen pasando cosas todos los días. Hay noticias del club, de la cooperativa, de la cementera y del equipo de fútbol. Entonces, la historia es muy vigente, muy impactante, y estamos muy agradecidos con el festival por el apoyo que nos han brindado para poder presentarla”, dijo.

Esa vigencia, insiste González, distingue a “Azul Oscuro, Azul Celeste” de otros documentales de investigación que observan acontecimientos ya concluidos. Aquí el relato permanece abierto, en movimiento, a la espera de nuevos capítulos. “Todos los días hay noticias. El mismo documental, en cierto sentido, queda abierto, porque hay historias que continúan. Por ejemplo, la aprehensión de Billy, los procesos legales, la recuperación de la planta de Tula… todo eso fue relativamente reciente. Entonces, el documental es muy vigente y sigue marcando la agenda pública”, sostuvo.

Horario y sede

La primera función de “Azul Oscuro, Azul Celeste” en Guadalajara se llevará a cabo hoy, a las 10:00 de la mañana, en la Cineteca FICG - Sala 04, dentro de la programación del festival. Después iniciará su ruta comercial: primero con una premier en Ciudad de México el 18 de mayo, y luego con estreno nacional el 28 de mayo en complejos de Cinemex.

CT