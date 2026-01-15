El cine mexicano vuelve a colocarse en un escaparate internacional de primer nivel con “Chicas tristes”, la ópera prima de Fernanda Tovar, seleccionada para formar parte de la sección Generation 14plus de la próxima edición de la Berlinale.

Más que un debut prometedor, la película se presenta como una mirada directa y sensible a temas urgentes que atraviesan a las juventudes contemporáneas, en especial la violencia sexual y sus repercusiones emocionales.

La historia se centra en dos jóvenes de 26 años, nadadoras de alto rendimiento, cuya relación está marcada por la amistad y la competencia constante. Lo que inicia como una rivalidad deportiva da un giro profundo cuando, durante una fiesta, una de ellas es víctima de un acto de violencia sexual. A partir de ese momento, la película se adentra en un terreno íntimo y complejo: el silencio, la culpa, la sororidad y las decisiones difíciles que surgen cuando la confianza y el vínculo se ponen a prueba.

Lejos de construir un relato sensacionalista, “Chicas tristes” apuesta por una narrativa que observa los procesos internos de sus protagonistas y las preguntas incómodas que emergen tras una agresión. El filme reflexiona sobre cómo reaccionar ante una experiencia límite y cómo acompañar -o no- a quien la vive, colocando la amistad femenina en el centro del conflicto.

La selección en Generation no es casual. Esta sección del festival alemán está diseñada para públicos jóvenes y se caracteriza por exhibir cine internacional de vanguardia que aborda temas sociales desde miradas frescas. Dentro de ella existen dos vertientes, Generation Kplus y Generation 14plus, diferenciadas por la edad de los personajes; la cinta mexicana fue considerada en la segunda, confirmando que su público natural son adolescentes y jóvenes adultos.

Para el equipo detrás del proyecto, la invitación a Berlín llegó como una sorpresa y una validación. La noticia se confirmó a finales de año, convirtiéndose en un impulso clave para cerrar la etapa final de la película, que actualmente se termina fuera de México con miras a su estreno en febrero, cuando se celebre el festival. El largometraje cuenta con un elenco integrado por Rocío Guzmán, Darana Álvarez, Tatsumi Milori, Tomás García Agraz y Mónica del Carmen, quienes dan vida a una historia íntima que dialoga con una problemática global.

“Chicas tristes” competirá dentro de Generation 14plus con otras ocho producciones provenientes de distintos países, entre ellas títulos de Países Bajos, Suiza, Colombia y Chile, lo que coloca a la cinta mexicana en un contexto de cine diverso y multicultural. Además, se trata de una coproducción internacional entre México, España y Francia, respaldada por Eficine, el estímulo fiscal que ha permitido la realización de numerosos proyectos nacionales en los últimos años.

Con información de El Universal

Voces jóvenes de México

La presencia mexicana en Generation se amplía con el cortometraje “Cuando llegue a casa”, de Edgar Adrián, que también formará parte de la programación. El corto sigue a Paco, un adolescente de Guadalajara que explora su identidad emocional y afectiva a través de su amistad con Andrea y su atracción por Mario, mientras enfrenta tensiones familiares en el marco de una celebración tradicional. Con un elenco encabezado por Ricardo Martínez y María Rojo, la obra dialoga con los temas de crecimiento, pertenencia y autodescubrimiento.

La Berlinale 2026 destaca por una fuerte presencia latinoamericana en la sección Generation, con estrenos de Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil y Chile, confirmando el interés del festival por narrativas que aborden la infancia y juventud desde contextos sociales específicos y miradas autorales.

En ese panorama, “Chicas tristes” se perfila como una propuesta relevante no solo por ser el debut de una directora mexicana, sino por atreverse a mirar de frente una realidad dolorosa y vigente. Su paso por Berlín marca el inicio de un recorrido internacional que podría abrir nuevas conversaciones sobre la representación de la violencia sexual en el cine y el poder del relato íntimo como herramienta de reflexión social.

CT