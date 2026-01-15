Los Premios BAFTA, los más importantes del cine británico, revelaron ayer a los cinco candidatos que competirán por la máscara dorada en la categoría de Estrella Revelación (“Rising Star”) en la edición de 2026, una de las distinciones más observadas por la industria al anticipar a los próximos protagonistas del cine internacional.

La lista incluye al actor británico de ascendencia española Robert Aramayo (“I Swear”, “Palestine 36”); Miles Caton (“Los pecadores”); Chase Infiniti (“Una batalla tras otra”); Archie Madekwe (“Lurker”) y Posy Sterling (“Lollipop”), intérpretes que han destacado por propuestas diversas que van del cine independiente a producciones de mayor alcance.

El premio de Estrella Revelación es el único de los BAFTA que se define mediante el voto del público, que podrá participar hasta el próximo 12 de febrero, lo que convierte a esta categoría en un termómetro directo del impacto que los nuevos talentos generan entre las audiencias.

Aramayo, británico de nacimiento y con raíces vascas, alcanzó notoriedad por sus participaciones en las franquicias “The Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”) y “Game of Thrones” (“Juego de Tronos”), y recientemente ha sido reconocido por sus trabajos en “I Swear” y “Palestine 36”, cinta preseleccionada a los próximos Óscar como Mejor Película Internacional.

La estadounidense Chase Infiniti figura en la terna tras haber sido nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz de Comedia o Musical por su papel protagónico en “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), consolidando su presencia en la temporada de premios.

Por su parte, el actor y músico neoyorquino Miles Caton se dio a conocer este año por su participación en “Los pecadores” (“Sinners”), actuación que ya le valió el Critics Choice a Mejor Actor Joven. Archie Madekwe protagoniza y produce “Lurker”, una película independiente que reflexiona sobre el impacto de la fama, mientras que Posy Sterling ha sido elogiada por su trabajo en la cinta de la BBC “Lollipop”.

En la edición 2025, el premio fue para David Jonsson por su papel en “Alien: Romulus”, imponiéndose a otros nominados como Mikey Madison, quien posteriormente ganó el BAFTA y el Oscar a Mejor actriz por “Anora”, confirmando el peso de esta categoría como antesala de carreras consolidadas.

La antesala británica de los Oscar

Los Premios BAFTA son los galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (British Academy of Film and Television Arts). Reconocen lo más destacado del cine, la televisión y los videojuegos tanto del Reino Unido como a nivel internacional.

Son considerados el equivalente británico de los Oscar, y se celebran anualmente en Londres. Además de premiar a las grandes producciones y figuras consagradas, los BAFTA también destacan al talento emergente, como ocurre con la categoría Estrella Revelación (Rising Star), que es la única elegida por voto del público.

