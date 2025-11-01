Sábado, 01 de Noviembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Paw Patrol: Especial de Navidad”

Una de las películas de animación ideal para la familia es Paw Patrol: Especial de Navidad, que ya se puede ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Paw Patrol: Especial de Navidad" ya está en las salas de cine tapatía. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Si eres fan de Paw Patrol o las películas de animación familiar, la opción actual en la cartelera de cine de la ciudad es Paw Patrol: Especial de Navidad.

Paw Patrol: Especial de Navidad. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Se trata de una producción televisiva de 44 minutos, que llegará a más de tres mil 600 salas de cine del mundo, que incluirá una combinación de canciones navideñas originales y clásicas dentro de una conmovedora historia protagonizada por Rubble, el cachorro experto en construcción.

Rubble espera con ilusión que Santa Claus le traiga un nuevo taladro láser, pero todo da un giro inesperado cuando Santa se resfría y no puede entregar los regalos. Mientras tanto, el alcalde Humdinger decide viajar al Polo Norte para quedarse con todos los obsequios, por lo que será tarea de PAW Patrol detenerlo.

Paw Patrol: Especial de Navidad

(A Paw Patrol Christmas)

De Tone Thyne, Cal Brunker y Bob Barlen.

Estados Unidos, 2025.

